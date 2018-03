Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, nomenclatorul domeniilor si al specializarilor si programelor de studii universitare pentru anul universitar 2018 - 2019. De asemenea, a fost aprobata si structura institutiilor de invatamant superior aferenta anului mentionat, transmite Ministerul Educatiei Nationale.

- Mai mult de jumatate dintre antreprenorii sociali din Romania (55%) sunt limitati de lipsa oportunitatilor de finantare, in timp ce a doua cea mai mare provocare este lipsa unui cadru legislativ favorabil (31% din antreprenori), conform unui studiu de specialitate.

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, despre Legile justiției, adoptate luni de Parlamentul Romaniei, și a spus ca „ar fi pacat dupa atatea discuții, dupa atata scandal, sa avem niște legi proaste”. Prezent la Salonul Internațional Auto București, președintele Klaus Iohannis a fost intrebat…

- Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Uniunea Elena din Romania, vor organiza, in perioada 29-31 martie 2018, Olimpiada Nationala de Limba Neogreaca moderna si materna. Deschiderea oficiala a Olimpiadei Nationale va avea loc in data de 29…

- Evenimentul a fost structurat in doua parti: in primul segment, au luat cuvantul prof.univ.dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" Iasi, prof. univ. dr. ing. Gigel Paraschiv, secretar de stat in Ministerul Educatiei Nationale, prof. dr. Camelia Gavrila,…

- Elevii Spulber Alexandra, Fadil Sarah si Cibotariu George, de la Colegiul National « MihaiEminescu », clasa a XIIa, coordonati de profesori de limba fraceza, au participat, in ziua de 22 martie, la concursul organizat de Facultatea de Stiinte Politice din Bucuresti in parteneriat cu Agentia Univesitara…

- Scandal imens in Politia Romana. Sute de politisti se afla in aceste momente, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salariile avute. Acestia se plang de neaplicarea legii salarizarii si fac un apel disperat catre Carmen Dan.Mai multe detalii aici: PROTEST in fata ministerului de…

- in anul școlar/universitar 2018-2019 Guvernul a aprobat in ședința de marți, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru invațamantul preuniversitar și superior de stat, in anul școlar/universitar 2018 - 2019. Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul…

- Studentii fac apel la universitatile de stat din tara sa nu mareasca taxele de scolarizare pentru a acoperi cresterile salariale ale profesorilor, spunand ca acestora li s-au dublat salariile fara sa li se ceara nimic. Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) considera ca…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anunțat, aprobarea cifrelor de scolarizare pentru anul 2018 – 2019, in linii mari, acestea inscriindu-se la nivelul celor din anii anteriori. Vor fi peste 2,7 milioane de locuri in invatamantul preuniversitar de stat, peste 63.000 de locuri la studiile…

- Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu urmatoarea realocare: Suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru invațamantul obligatoriu cu frecvența redusa – nivel primar și gimnazial și…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru invațamantul preuniversitar și superior de stat, in anul școlar/universitar 2018 – 2019, astfel ca pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, respectiv 2.735.500 de…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a reactionat, vineri, intr-o conferinta de presa, dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute a fost atacat dur de Gigi Becali si Mihai Stoica, finantatorul Stelei spunandu-i chiar sa plece din tara. “Eu sunt in Romania, ma simt bine aici si nu am de gand sa…

- Președintele Iohannis critica PSD și ALDE pentru lipsa cadrului legal privind Centenarul. ”Jocul politic marunt a avut caștig de cauza”, spune șeful statului, care arata ca proiectele care celebreaza Centenarul sunt importante daca propun idei, perspective sau obiective pentru viitor. ”Acesta a fost…

- Primul training din cadrul proiectului național Academia de Training pentru Elevi se va desfasura la Arad, prin Liga Studenților din Universitatea „Aurel Vlaicu”. Evenimentul este organizat la nivel national de Uniunea Studenților din Romania, iar la nivel local va avea loc sambata, 17.03.2018. Prima…

- Un scandal de proportii a izbucnit intr-o comuna din Romania intre liderii comunitatii locale. Protagonistii sunt primarul si preotul din localitate. Primul il acuza pe parinte ca este ”cersetor si pomanagiu”, iar cel de-al doilea sustine ca primarului ”nu-i place de fata lui”.

- Dupa primele doua zile de la inceperea inscrierilor in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 2019, Ministerul Educatiei Nationale centraliza situatia preliminara si "contorizaldquo; 31.601 cereri la nivel national. Judetul Constanta se situa pe locul II, cu aproape 1.300 de cereri completate, dupa…

- Spotify, cel mai important serviciu de streaming muzical din lume, se lanseaza astazi în România, pentru a oferi o experiența muzicala revoluționara, complet unica, ce poate fi personalizata în detaliu în funcție de preferințele fiecarui utilizator. Cu o comunitate…

- Ministerul Sanatații nu mai poate asigura imunoglobulina bolnavilor. Romania cere ajutorul țarilor din NATO și UE. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Luni seara, Ministerul Sanatații a declanșat procedura de achiziție a imunoglobulinei și cere sprijinul țarilor membre NATO și…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- "Bravo, ai stil! All Stars", 2 martie 2018. Dupa ce caștigatorea sezonului 2 a ținut sa-și spuna parerea in ceea ce privește abordarea vestimentara a contracandidatei ei, Silvia nu doar ca nu este deloc impresionata de "rautațile" Marisei, dar i-a și oferit acesteia un raspuns care lasa loc de interpretari.…

- Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. Ministerul Educatiei Nationale din Romania anunta ca scolile vor fi inchise si miercuri in judetele Braila si Olt.

- Considerat drept unul dintre cei mai bogati oameni dn Romania, fostul sot al unei prezentatoare TV a declarat razboi Politiei Romane, pe care o taraste prin tribunale, din cauza unui proces-verbal.

- Grijulie ca o albinuța cu stupul pe care i l-au daruit pensionarii bucureșteni care au votat-o, dar și tinerii jumanfișiști care n-au catadicstit sa iasa la vot, Gabriela Firea face ce vrea cu el. Il inchide și-l deschide dupa bunul plac și nu da socoteala nimanui. Se anunța vreo ninsoare peste București?…

- Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a anunțat joi ca Bucurestiul va avea Plan Integrat de Calitate a Aerului aprobat la sfarsitul lunii mai. Alaturi de comisarul european pentru mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella, ministrul Gavrilescu a prezentat subiectele discutate in cadrul intalnirii:…

- In plin scandal in justiție și cu o zi inainte de marele anunț care ar putea rasturna total justiția din Romania, Tudorel Toader pare sa aiba alte preocupari. Mai exact, ministrul Justiției care se pregatește sa prezinte un raport privind activitatea manageriala la DNA, in contextul așteptarilor ca…

- Decizia instanței se intemeiaza in primul rand pe faptul ca taxele de școlarizare nu pot fi modificate decat cu 6 (șase) luni inainte de admitere, conform Legii Educației Naționale, pe cand UMF Iași a decis modificarea taxei cu mai puțin de o luna inainte de admitere. Practic, din acest moment, UMF…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus, vineri, la prezentarea raportului de bilant al IGPR pe 2017, ca a observat un anumit conservatorism, care s-a manifestat prin lipsa de comunicare, ascunderea unor evidente sau o atitudine gresita fata de cetateni, informeaza news.ro.„Personal,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de guvernamant.…

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A), potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei Nationale.

- Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe astazi, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei Nationale. Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua maine si…

- "Hai sa va zic o chestie, de fapt ma vad nevoit, din respect pentru fabuloșii din spatele CU dar și intreaga comunitate sa o fac. Deci, cațiva, puțini, o știți deja, și eu sunt Corupția Ucide. De fapt, doar un umil admin al unei comunitați dar, cel mai prețios, parte a unei fabuloase adunaturi…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua de­cenii, dar cu toate acestea exista in continuare ju­dete in care rata so­­majului este de peste 10%, ceea ce in­seamna ca unu din zece lo­cuitori apti de munca nu lucreaza. Citește și: Scandal URIAȘ…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri uluitoare, marti seara, in direct la Digi Sport. Finantatorul vicecampioanei a sustinut nici mai mult nici mai putin decat ca, in ultimele sase luni, a primit propunerile de a prelua CFR Cluj si Dinamo, una dintre ele venind chiar de la Arpad Paszkany. …

- Soferii prinsi circuland fara rovinieta pe drumurile nationale pot scapa de plata amenzii daca sanctiunea nu le este comunicata intr-un anumit interval de timp. Decizia a fost luata de catre Camera Deputatilor. Deputatii au adoptat marti un proiect de lege pentru modificarea si completarea art.9 din…

- Barbatul se afla de doua zile in arestul central, dupa ce magistratii au decis sa il aresteze preventiv, pentru 30 de zile. Surse apropiate arestului centrasl, citate de Romania TV, spun ca barbatul se comporta din ce in ce mai ciudat. Acesta, de altfel, a si recunoscut ca era un consumator…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Eugen Teodorovici nominalizat pentru functia de ministru de Finante in Cabinetul Dancila a declarat vineri ca va dori sa ia masuri care se justifica in ceea ce priveste Finantele, adaugand ca o comunicare mai buna va creste eficienta. Intrebat de jurnalisti ce masuri doreste sa adopte la Ministerul…

- In cadrul Proiectului Reforma Educatiei Timpurii in Romania (P.R.E.T.), derulat de Ministerul Educatiei Nationale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare (UMPMRSU), a fost finalizata, in anul 2017, constructia a 40 de gradinite. Acestea se adauga…

- In cadrul Proiectului Reforma Educatiei Timpurii in Romania (P.R.E.T.), derulat de Ministerul Educatiei Nationale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare (UMPMRSU), a fost finalizata, in anul 2017, constructia a 40 de gradinite. Acestea se adauga…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- Ambasada SUA în România a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. "Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de…

- Scandal cat casa in Liga a II-a din Romania! Evenimentele se petrec la Targoviște acolo unde Marcel Ghergu, președintele Chindiei și membru in Comitetul Executiv al FRF și-a amenințat doi jucatori cu moarte și ca vor avea probleme uriașe in oraș, dupa ce-au anunțat clubul ca din vara vor sa plece de…

- Cu o experiența profesionala de peste 15 ani în departamentele de marketing și business development ale unor mari companii multinaționale și afaceri de familie din România, liderii în domeniile lor de activitate, Gabriela Streza se alatura echipei Valoria ca Business Development…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei, care intervine insa intr-un context politic nebulos, in condițiile in care omologul sau roman, Mihai Tudose, a anunțat…

- "Oficial sunt trei variante in dezbatere publica. In 24 ianuarie se termina dezbaterea publica, nu ne grabeste nimeni, pentru ca aceste planuri-cadru vor fi implementate cu actuala generatie de clasa a V-a. Nu avem astazi elementele sa spunem ca si generatia de clasa a VI-a va intra pe aceste planuri-cadru.…