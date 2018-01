Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au spart cordoanele jandarmilor. Piata a fost ocupata. Numarul protestatarilor a crescut mult in ultima jumatate de ora, insa e greu de facut o estimare. Multimea e raspandita pe trotuare in zona Universitatii. E pentru prima data cand la un protest in aceasta Piata Jandarmeria a montat…

- Scandal in direct la Romania TV si jigniri fara precedent la adresa protestatarilor. Viceprimarul PSD al Capitalei, Aurelian Badulescu a adus acuzatii extrem de grave celor care vor protesta sambata seara in centrul Capitalei.Citește și: Inevitabilul s-a produs! Președintele Klaus Iohannis…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Vom reveni cu amanunte!

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Vom reveni cu amanunte!

- Scandal la Primaria Slobozia dupa ce 86 de asistați sociali al caror drept la plata indemnizațiilor a fost suspendat au fost trecuți pe lista celor care trebuie remunerați. Oamenii au ramas fara dreptul de a primi bani dupa ce au refuzat sa-și caute un loc de munca, deși reprezentanții Agenției Județene…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au pus in mișcare acțiunea penala fața de cei doi tineri, in varsta de 17 și 20 de ani. Ei au fost prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva și judecatorii au decis sa ii trimita in spatele gratiilor pentru urmatoarele…

- Doi indivizi au intrat in vizorul politistilor si s-au ales cu amenzi usturatoare, dupa ce au provocat un adevarat scandal intr-un local din Vatra Dornei. Incidentul a avut loc marti seara, cand cei doi, Marian B. si Mitica P., de 27 de ani, ambii din judetul Botosani, au venit in jurul orei 22.00…

- Eugen Stan a povestit, la audieri, ca in dimineața zilei de vineri, 5 ianuarie, a vrut sa mearga la un targ de vechituri, in Valea Cascadelor, informeaza observator.tv. Barbatul a spus ca voia sa mearga la un prieten, Adrian, care urma sa-l insoțeasca. Polițistul nu a știut, insa, sa spuna…

- Aproximativ 400 de persoane au marsaluit duminica seara pe strazile din centrul municipiului Cluj-Napoca in semn de protest fata de modificarile aduse in Parlament la Legile Justitiei si impotriva Guvernului.Oamenii s-au adunat in centrul orasului, unde au stat aproximativ o ora, iar apoi…

- Filosoful Mihai Sora descrie imaginea primei zile a anului, din centrul Capitalei - "florile prinse in gardul Palatului Regal, tacute si triste", iar peste drum scena goala dupa Hit Revelion, mucuri de tigari, "rotundurile negre ale gumei de mestecat". "Nu ne va fi usor sa maturam mucurile de tigari,…

- La doi pasi de hotelul Intercontinental, unul dintre simbolurile Capitalei, Bucurestiul arata ca un ghetou. Oamenii strazii dorm pe trotuar langa pubele de gunoi. Zeci de spatii comerciale sunt inchise. Grafitti peste tot, gunoaie, si mirosuri intepatoare.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, joi dupa-amiaza, pe stada Bistriței, din Dej.Un autoturism marca BMW, condus de un tânar din Dej a intenționat sa iasa din parcarea unei firme de curierat de pe strada Bistriței, pentru a întoarce spre Dej,…

- O șoferița este cautata de oamenii legii, dupa ce a tamponat o batrana in varsta de 70 de ani la trecerea de pietoni pe strada Independenței din sectorul Botanica al Capitalei și nu a anunțat poliția.

- Incidentul provocat de Dan Petrescu la Craiova, cand l-a injurat grotesc pe Cristi Manea, nu a ramas neamendat. Costin Ștucan a scris un text dur, sub hashtag-ul #nuabuz. L-am cunoscut pe Dan Petrescu in 2003, cand Giovanni Becali l-a pus antrenor la Rapid. Atunci i-am sesizat și cele doua personalitați.…

- Crima de la stația de metrou Dristor 1 este un caz izolat și nu este indicat ca populația sa se panicheze. In cazul in care o persoana este in pericol, cei din jurul acesteia trebuie responsabilizați sa sara in ajutor, spune psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “A fost un incident izolat. Inca…

- Dupa ce o tânara a fost împinsa pe șine și a murit, acum au aparut alte doua noi incidente. O femeie ar fi amenințat ca va împinge o calatoare pe șine, la stația Unirii, anunța Poliția Capitalei, care a facut un apel catre bucureșteni pentru…

- Incident, din nou, la metrou Un nou incident a avut loc, vineri dimineata, la metroul bucurestean. O femeie de 42 ani a sesizat, la Politia Metrou, ca a fost amenintata, în statia Unirii 2, de catre o necunoscuta, care prezenta urmatoarele semnalmente: vârsta de 60- 65 ani,…

- Un nou incident a fost inregistrat la metrou, o femeie sesizand politistii ca a fost amenintata de o necunoscuta. Anchetatorii cer cetatenilor sa ii ajute la depistarea femeii. Incidentul s-a petrecut, vineri dimineata, pe un peron de la Unirii 2. Oamenii legii o cauta acum pe autoarea tentativei…

- Indicatoare pentru pietoni alimentate cu energie solara au aparut in centrul capitalei. Mai exact, acestea sint dotate cu baterii reincarcabile de la soare. Astfel, pe parcursul zilei se acumuleaza energia, iar noaptea indicatoarele lumineaza intermitent. Unii conducatori auto saluta inițiativa autoritaților,…

- Un tanar, de 28 de ani, din Motru, a fost retinut de politistii gorjeni pentru comiterea infractiunii de violenta in familie. Barbatul este acuzat ca si-ar fi agresat sotia, in varsta de 20 de ani. Oamenii legii au fost sesizati chiar de catre tanara agresata care le-a povestit acestora ca, in timp…

- Un acord international a interzis pescuitul in oceanul Arctic pentru urmatorii 16 ani. Acordul le va permite cercetatorilor timpul necesar pentru a intelege ecosistemele unice din regiune, inainte de a fi irevocabil distruse de pescuit. Uniunea Europeana si noua alte natiuni majore…

- UPDATE // In centrul capitalei au venit mai mulți protestatari care țin in maini placate pe care este scris ca se declara impotriva „bradului oligarhic”. Mai mulți chișinaueni s-au adunat astazi in centrul Chișinaului pentru a privi concertul de la inaugurarea Pomului de Craciun. Pe scena evolueaza…

- UPDATE: Una dintre persoane a fost scoasa de sub malul de pamant, iar medicii au constat decesul. Doi muncitori au fost prinsi, in urma cu putin timp, sub un mal de pamant. Incidentul a avut loc pe strada Unirii din Craiova, ...

- Oamenii legii au retinut in flagrant delict doi hoți de buzunare, noteaza NOI.md. Incidentul a avut loc zilele trecute in microbuzul de pe ruta 113 din capitala. Hoții cu virstele de 30 ani si respective 32 ani, au fost anterior retinuti si documentati pentru actiuni analogice. Conform informatiilor…

- Doi muncitori au fost prinsi, in urma cu putin timp, sub un mal de pamant. Incidentul a avut loc pe strada Unirii din Craiova, iar in acest moment echipajele ISU Dolj intervin. Potrivit reprezentantilor ISU Dolj, cei doi lucrau la ...

- Membrii si simpatizantii mai multor organizatii unioniste de pe ambele maluri ale raului Prut au mers, astazi, in mars prin centrul Capitalei. Potrivit lor, scopul evenimentului este promovarea unirii Moldovei si Romaniei.

- Perimetrul cuprins intre Bulevardul I. C. Bratianu si Piata Constitutiei, din centrul Capitalei, va fi inchis in luna decembrie, in cursul serii, pentru organizarea evenimentului cultural-artistic dedicat sarbatorilor de iarna „Targul de Craciun”. „In conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie…

- “Anul trecut era mare scandal în Consiliul Local ca am impus supraimpozitarea de 500% pentru cei care nu-si refatadizeaza cladirile din centrul orasului. Acest efort a meritat de a impune o politica locala de a supraimpozita pe cei care nu îsi refatadizeaza cladirile si prezinta…

- Romanii au iesit din nou in strada, duminica seara, in apararea justitiei si a statului de drept, in peste 100 de orase din tara si din strainatate. La Bucuresti s-au adunat in Piata Victoriei peste 10.000 de oameni, care au plecat in mars spre Parlament, iar numarul lor s-a triplat, pe masura…

- O cladire de pe strada pietonala din Capitala a luat foc, totul s-a intamplat cateva minute in urma.La fața locului s-au deplasat doua autospeciale și o ambulanța. Cauza exacta a izbucnirii incendiului nu se cunoaste deocamdata.Revenim cu mai multe detalii...

- Cu exact doi ani inainte de alegerile prezidentiale din 2019, situatia in care se afla presedintele Klaus Iohannis in sondaje nu este cea mai confortabila. Cel mai recent sondaj realizat la nivel national de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) arata ca, daca s-ar organiza acum alegeri,…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- O masina a luat foc, sambata, pe Bulevardul Magherul din Capitala. Momentan nu se știe care a fost cauza incendiului. Pana la momentul transmiterii acestei știri, niciun echipaj de poliție nu era la fața locului.- revenim cu detalii

- Deputatul Catalin Radulescu a ramas fara masina. I-a fost furata chiar din fata locuinței aflata vis-a-vis de sediul SRI-ului. PSD-istul i-a anunțat imediat pe superiorii lui, Liviu Dragnea și Carmen Dan. Social-democratul este suparat ca ministrul de Interne a cerut sporirea drepturilor pentru politisti,…

- Libertatea.ro a realizat un experiment LIVE pentru a arata cat timp pierde un bucurestean care decide sa isi lase acasa masina personala si sa mearga cu tramvaiul pentru a ajunge din centrul Capitalei in zona Pipera, din nordul Bucurestiului. Experimentul a fost transmis in direct pe pagina de Facebook…

- Lumea de noapte a Capitalei este in alerta, dupa ce, in urma cu cateva zile, Raj, unul dintre cei mai temuti interlopi, a avut o altercatie cu bodyguard-ul unui club de fite din Bucuresti, iar dupa acest eveniment a promis ca se razbuna in cel mai crunt mod pe angajatul clubului. Acum, Alberto, barbatul…

- Biroul de Presa al Majestații Sale Regelui Mihai I este autorizat sa transmita urmatorul comunicat: In seara de marți, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestații Sale Regelui, la reședința din Elveția. Dl Medforth-Mills a forțat ușa casei, implicand…

- Imagini șocante, surprinse in timpul unui scandal dintre doi cerșetori in scaune cu rotile in Piatra Neamț. Barbații s-au lovit cu pumnii și s-au scuipat ziua in amiaza mare intr-o piața din oraș, sub privirile trecatorilor. Un martor a filmat intreaga rafuiala, pentru amuzament. Va avertizam! Urmeaza…

- Prima instanta a decis condamnarea huliganului la o pedeapsa de un an si trei luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. A batut doi politisti in plina strada, in centrul Iasului. Pentru un politist batut a primit noua luni de inchisoare, iar pentru al doilea, un an. Dupa contopirea pedepselor…

- O comemorare a incendiului din clubul Colectiv a fost organizata pe Bulevardul Eroilor și au ascultat ultima piesa cântata înainte ca flacarile sa cuprinda cladirea și zeci de persoane sa își piarda viața. Oamenii adunați în centrul Clujului au fredonat versurile piesei „The…

- Facebook este iar in mijlocul unui scandal despre cum te asculta si apoi iti vinde reclame. In mai 2014, Facebook a anuntat functionalitatea "Identify TV and Music", prin care putea folosi microfonul de pe telefonul tau ca sa identifice ce muzica asculti sau la ce emisiuni TV te uiti, apoi…

- Locatarii unui bloc din sectorul Buiucani al Capitalei sunt nemulțumiți ca o firma de constructie vrea sa ridice un imobil pe singura zona verde din curte. Oamenii spun ca administratorii firmei nu le-au cerut acordul pentru a ridica blocul.

- Un sirian a fost rupt in bataie pur si simplu intr-o shaormerie din Cluj. Totul s-a intamplat din cauza faptului ca nu a inteles ce spuneau doi clienti. Incidentul s-a petrecut in noaptea de 23 spre 24 septembrie, la o șaormerie din Cluj, insa imaginile de pe camerele de supraveghere au aparut abia…

- Un barbat a murit pe un șantier in Gura Sutii, județul Dambovița, in timp ce sapa un șanț de canalizare. Malul de pamant s-a surpat peste el, iar omul nu a avut nicio șansa. Incidentul șocant este acum anchetat de Poliție și de Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița. Muncitorul de 33 de ani era…

- Incidentul a avut loc pe o trecere de pietoni din Timisoara. Un barbat de 42 de ani care traversa regulamentar a fost lovit de masina. Pietonul nu a fost accidentat, insa a inceput sa-l injure pe sofer. Acesta a coborat din masina cu un pistol in mana si l-a luat la bataie pe barbat. Totul…

- Incidentul s-a petrecut la ora 4 dimineata, iar pe imagini se observa cum cei cinci minori il inconjoara pe barbat. Dupa ce a fost lovit in repetate randuri cu pumnii, turistul, cetatean francez, a ramas fara telefon, ceas si portofel. Banda de talhari a fost identificata de politistii de…

- Un pieton a fost batut și amenințat cu pistolul de airsoft de un șofer de 19 ani, din Timișoara. Incidentul s-a petrecut luni seara, dupa ce pietonul a fost lovit ușor cu mașina in timp ce traversa strada pe zebra. Șoferul de 19 ani și-a varsat naduful pe pieton amenințandu-l cu un pistol de airsoft…