Metallica, gest superb față de români: donație de 250.000 de euro pentru construcția Spitalului de Oncologie

Fundaţia All Within My Hands, fondată de Metallica, a anunţat miercuri o donaţie de 250.000 de euro pentru iniţiativa Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, #NoiFacemUnSpital prin care… [citeste mai departe]