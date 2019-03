Stiri pe aceeasi tema

- Trei preoti din Vaslui au fost condamnati definitiv la inchisoare cu executare. Preotii care, initial, primisera o pedeapsa cu suspendare, amenintau ca vor publica o filmare in care fostul Episcop de Husi apare in ipostaze indecente alaturi de un seminarist.

- Trei preoti, acuzati in cursul anului 2017 ca l-au santajat pe fostul episcop Corneliu Barladeanu, au fost condamnati joi, de catre magistratii de la Curtea de Apel Iasi, la inchisoare cu executare,...

- Trei preoti, acuzati in cursul anului 2017 ca l-au santajat pe fostul episcop Corneliu Barladeanu, au fost condamnati joi, de catre magistratii de la Curtea de Apel Iasi, la inchisoare cu executare, sentinta fiind una definitiva, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Diana…

- Curtea de Apel Iasi a pronuntat astazi, 14 martie, sentinta definitiva in dosarul in care trei preoti au fost judecati pentru santaj, persoana vatamata fiind fostul episcop al Husilor, Corneliu Barladeanul. Condamnarea este una fara precedent pentru Biserica Ortodoxa Romana. Dupa ce Tribunalul Vaslui…

- Unul dintre cei doi medici condamnati in 2018 la inchisoare in cazul decesului unui copil de 9 ani, cu fractura la antebrat, ortopedul Paul Iancu, a fost eliberat conditionat in baza unei hotarari a Tribunalului Mehedinti. Condamnat definitiv, in aprilie 2018, la trei ani si jumatate de inchisoare cu…

- Magistrațiii instanței supreme ar urma sa inceapa luni judecarea apelului in dosarul privind angajarile fictive de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman, in care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la ...

- De asemenea, Irinel Ciausu a primit o pedeapsa de 2 ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Victor Virna, 6 luni de inchisoare cu amanare. Alti doi angajati ai Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale au fost achitati in acest dosar. Anchetatorii au precizat ca, incepand cu anul 2011, Irinel…