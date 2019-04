Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Busoi explica situația din aeronava in care a calatorit de la Bruxelles alaturi de alți peste 50 de invitați, menționand ca aceștia nu au creat scandal, insa admite ca s-a scandat, in gluma, despre "țara Letiția"."PSD exagereaza copios! Invitații mei in Parlamentul European n-au creat…

- Eurodeputatul Cristian Busoi a revenit cu precizari dupa ce direcorul Muzeului Taranului Roman a sustinut ca invitatii liberalului la Bruxelles ar fi facut „scandal“ intr-un avion. Alesul PNL sustine ca e o „exagerere“ ceea ce a prezentat si isi cere scuze ca s-au facut glume pe seama Vioricai Dancila.

- Directorul Muzeului Țaranului Roman, Virgil Ștefan Nițulescu, a povestit ca 55 de invitați ai eurodeputatului Cristian Bușoi au facut scandal in avionul cu care se intorceau de la Bruxelles, potrivit Mediafax. ”In avionul de intoarcere de la Bruxelles erau 55 de oameni invitați (pe banii Parlamentului)…

- ''Eu am aflat ulterior ca este vorba de un grup de vizitatori, invitați ai unui coleg deputat. Nu știam cine sunt, dar era clar ca de la imbarcare oamenii erau destul de agitați. Au ripostat cand și la imbarcare s-a solicitat sa se mearga pe doua coloane pentru cei care au aveau prioritate de imbarcare…

- Europarlamentarul Maria Grapini, care s-a facut remarcata mai mult prin gafele pe care le scoate decat prin activitatea din Parlamentul European, a inventat o noua țara. Intr-o postare care a fost ștearsa ulterior, Grapini spune așa: „Cațiva eurodeputați inimoși din Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia,…

- Mandatul de europarlamentar te poate pricopsi pe viața. Beneficiile funcției sunt atat de mari, incat nu este de mirare ca se anunța o concurența acerba in partide pentru locuri eligibile pe listele pentru euroalegerile din luna mai. Doar salariul net in cinci ani de mandat totalizeaza aproape 400.000…