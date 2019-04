Scandal în avion. Grapini, martor la întreaga scenă: Viața pasagerilor, în pericol ''Eu am aflat ulterior ca este vorba de un grup de vizitatori, invitați ai unui coleg deputat. Nu știam cine sunt, dar era clar ca de la imbarcare oamenii erau destul de agitați. Au ripostat cand și la imbarcare s-a solicitat sa se mearga pe doua coloane pentru cei care au aveau prioritate de imbarcare și cei care erau la economic. Au urcat și au trecut galagioși prin compartimentul de business. Au mers la economic și dupa aceea nu ințelegeam de ce toate stewardesele au plecat și nu ne-au dat nici macar apa. Aceasta nemulțumire a grupului de circa 50 de oameni era legata de internet,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

