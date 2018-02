Stiri pe aceeasi tema

- Doctorita Cristina Iofcea s-a pomenit miercuri dimineata, 31 ianuarie, la cabinet, cu o avalansa de pacienti ingrijorati ca au ramas fara medic de familie. Oamenii aflasera din ziare ca doctorita ar fi murit.

- Sute de documente catalogate cu parafa „STRICT SECRET” au intrat in posesia postului național de radio ABC din Australia, care vorbește despre o breșa „rușinoasa” de securitate in aparatul guvernamental. Vrafurile de documente secrete – pe care ABC le-a numit „Dosarele Cabinetului” – se aflau in doua…

- Sute de documente strict secrete ale statului australian au fost descoperite in doua dulapuri scoase la vanzare de Guvernul de la Canberra prin intermediul unui magazin de produse de mana a doua, relateaza postul de televiziune ABC, preluat de AFP.

- Scandal total in presa din Romania. Totul a venit dupa dezvaluirile jurnalistului Catalin Tolontan despre un jurnalist din TVR. Șeful Gazetei Sporturilor a devoalat faptul ca realizatorul TVR, Radu Andrei Tudor, a prezentat incognito buletinele de stiri ale postului Digi FM, dupa ce conducerea Televiziunii…

- Presa locala a remarcat faptul ca, intr-un moment in care baietii au cerut premii mai mari, spunand ca jocul lor e mai spectaculos, editia din acest an va fi tinuta minte de iubitorii sportului datorita unor dueluri din proba feminina, toate cu Simona Halep in prim-plan.

- Autoritatile de la Kiev au denuntat deja circa 35 de documente bilaterale ruso-ucrainene, urmand ca in perioada urmatoare sa fie denuntate alte opt, a declarat ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, citat marti de agentia de presa Unian. 'Conform situatiei de la sfarsitul anului trecut, noi…

- Autoritatile din Statele Unite au informat asupra retinerii, luni, a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii, transmit agentiile EFE si AFP, citate de Agerpres.

- "Ce a aparut in presa este o mizerie incalificabila. Dezmint categoric orice implicare a mea intr-un astfel de scandal care urmarește plecarea mea din funcția de rector. Din poziția in care sunt, de angajat al MAI, nu imi este permis sa ies in spațiul public pentru a prezenta toate dovezile ca eu…

- Ofensiva maghiara in anul centenarului. Scandal diplomatic Romania-Ungaria Principalele partide din Ungaria isi exprima “revolta” fata de afirmatiile facute de premierul roman Mihai Tudose, referitoare la dorinta partidelor maghiare din Transilvania de a obtine autonomia Tinutului Secuiesc. Reprezentantii…

- Satelitul din cadrul misiunii Zuma nu este pierdut sau inactiv, conform SpaceX. Compania apara performanta rachetei Falcon dupa ce in presa au aparut mai multe articole conform carora misiunea de amplasare a satelitului a esuat sau acesta s-a...

- Dan Petrescu și Dan Nistor au susținut o conferința de presa dupa ce mijlocașul a acordat un interviu pentru Actual de Cluj in care il critica pe antrenor pentru faptul ca nu vorbește cu el și nu-i da mai multe șanse. Cei doi au susținut ca nu exista niciun conflict, iar Nistor l-a scos vinovat pe jurnalist.…

- Noul premier Mateusz Morawiecki s-a debarasat de trei ministri controversati, in cadrul unei remanieri, inainte sa se duca la discutii la Bruxelles, relateaza The Associated Press. Cele trei nume grele din Guvernul conservator polonez sunt ministrul Apararii Antoni Macierewicz, seful diplomatiei…

- “Maria mulge vaca” Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care este un fel de “organ politico-medical” international, extinde lista bolilor oficiale, incluzand dependenta de calculator alaturi de dependenta de droguri, alcool si…tutun STOP In acest context, presedintele unui ONG local specializat…

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- Fost ofițer al SRI, Daniel Dragomir, a facut o conferința de presa, la care a raspuns mai multor întrebari puse de presa interesata sa afle noi informații "secrete". Dragomir a raspuns, cu aplombul dar și cu inteligența de care a dat dovada în toate aparițiile sale — dar a refuzat…

- Suspectul ar fi transmis secrete guvernamentale contactelor sale ruse, afirma SBU. Presa ucraineana scrie ca suspectul este un colaborator al premierului Volodimir Groisman, care l-a insotit in calatorii in strainatate. Groisman a multumit SBU pentru "vigilenta si profesionalism" intr-un mesaj postat…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Carnatii sunt un preparat specific sezonului de iarna, iar secretul unui preparat delicios consta in ingredientele de calitate, proportiile corecte, matele potrivite si uscarea, respectiv afumarea lor corespunzatoare.Carnatii de casa sunt deliciosi, se prepara in ziua Ignatului si pot fi si afumati.

- FIFA a anunțat pe data de 8 decembrie ca Paolo Guerrero, capitanul naționalei statului Peru, va fi suspendat un an, dupa ce e a fost depistat pozitiv cu cocaina. Fostul jucator al echipei Bayern Munchen urma sa rateze astfel Campionatul Mondial din 2018, competiție care se va desfașura in Rusia,…

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru „divulgarea de informatii privind securitatea nationala”, dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski

- Nicolae Ceausescu și monstruosul scandal amoros de la restaurantul „Orion” din Constanța. Ce faceau greii din PCR in acele vremuri? Documente de arhiva. Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2jbafBE Post-ul EVZ.RO: Nicolae Ceausescu și monstruosul scandal amoros de la restaurantul „Orion” din Constanța.…

- Melania Trump este o Prima Doamna speciala si nu numai datorita titlului capatat odata cu numirea sotului sau presedinte, dar si a vietii pe care o duce. De la discursurile sale, pana la tinute spectaculoase, sotia lui Donald Trump este, fara indoiala, una dintre cele urmarite femei din intreaga lume.

- Cartea „O viața pierduta pentru Sistem” scrisa de Iulian Surugiu se gasește, incepand de joi, la chioșcurile de ziare și in magazine din toata țara. Lansarea a avut loc in prezența ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan. Volumul este difuzat cu sprijinul „Evenimentul zilei”

- Comisia speciala pentru Legile justitiei se va reuni, joi, pentru a incepe dezbaterile privind modificarea Codurilor Penal si de procedura Penala, scopul fiind transpunerea Directivei PE referitoare la prezumtia de nevinovatie, unele amendamente vizand direct presa si comunicarea publica.

- Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, este responsabilul "cu rang foarte inalt" din echipa de tranziție a fostului magnat american care i-a cerut ex-consilierului pe probleme de securitate naționala al SUA, Michael Flynn, sa contacteze Rusia in incercarea de a amana…

- Uniunea Europeana are alocate, in premiera, in bugetul anual pentru 2018, adoptat, joi, in plenul legislativului comunitar, o suma de 4,9 milioane de euro care va fi folosita pentru combaterea dezinformarii si a stirilor false, propagate in special dinspre Federatia Rusa, a declarat eurodeputatul…

- Un obiect zburator neidentificat, ținut secret pana acum, dar in jurul caruia au existat mai multe teorii neoficiale, se presupune ca a fost observat pe Google Maps, in Australia, inainte ca gigantul american sa-i ștearga urmele din arhiva sa de harți.

- FBI nu a informat oficialii americani ca hackerii ruși incearca sa intre in conturile lor personale de Gmail, in ciuda faptului ca aveau dovezi de cel puțin un an, s-a constatat intr-o investigație.

- ”Mi se pare iresponsabil, daca nu periculos din partea liderului PSD sa arunce astfel de informații in spațiul public. Am venit cu documente. Au trimis la Iași tot felul de solicitari ca sa afle daca sunt membru de partid. PSD Iași a aflat din presa ca a dat comunicatul de presa in care scris ca…

- Ionut Cristache, realizatorul emisiunii "Romania9" de la TVR, anunta ca il da in judecata pe Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV. Bogdan a afirmat despre Cristache, in emisiunea sa, ca este "sluga absoluta"."#bogdanguradeaur vrea atentie! Sa i dam! Te…

- Presa din Turcia a reusit sa obțina contractul pe care Mircea Lucescu l-a semnat cu Federația de Fotbal din aceasta tara. Potrivit jurnaliștilor de la FotoSpor, Lucescu are un salariu anual de 3.5 milioane de euro pe sezon. In contract exista insa si o clauza potrivit careia tehnicianul roman poate…

- Scandal total intre fostul premier, Victor Ponta si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Dupa atacul dur al lui Ponta, a venit randul lui Ciutacu sa contraatace. Fostul premier si sef al PSD a avut o postare furibunda pe facebook in care a atacat presa care 'l-a linsat' pentru ca l-ar fi 'turnat' pe…

- Fiul mai mare al presedintelui american Donald Trump si-a publicat discutiile cu WikiLeaks, in urma unor dezvaluiri de presa care evoca contacte secrete cu acest grup ce a publicat e-mailurile lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidentiale, relateaza AFP. Intr-o incercare evidenta de a minimaliza…

- Joi, 16 noiembrie, de la ora 21.15, Tavi Colen vine impreuna cu fiul sau, Mario (10 ani), la „Aici eu sunt vedeta”. Prilej pentru telespectatorii Antenei 1 sa afle de la Mario ce obicieiuri ciudate are celebrul sau tata.

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) sustine, intr-un comunicat de presa, ca Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) recunoaste ca exista erori in aplicarea recursului compensatoriu, motiv pentru care sindicalistii cer anchetarea situatiei.Citeste…

- Biroul de Presa al Majestații Sale Regelui Mihai I este autorizat sa transmita urmatorul comunicat: In seara de marți, 7 noiembrie 2017, Nicolae Medforth-Mills a facut o tentativa de violare a domiciliului Majestații Sale Regelui, la reședința din Elveția. Dl Medforth-Mills a forțat ușa casei, implicand…