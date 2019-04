Scandal în alianţa USR-PLUS, şi-a dat demisia înainte de alegerile europarlamentare "Nu a mers. Am incercat, am pus și suflet dar am infrant. Imi pare tare rau ca nu a funcționat. Am simțit ca risc sa pierd niște prieteni tare dragi și ca devin din ce in ce mai incrancenat. Nu am mai ras cam de multișor și nu prea imi place de mine așa. Presiunea așteptarilor multora, unii dintre ei oameni pe care ii respect a fost nu rar, infricoșatoare. Nu se schimba nimic, doar ca nu mai fac parte dintr-un partid. Dacian ramane cel mai fain om cu care am lucrat vreodata. Gafa aia cu securiștii e a mea.", a scris pe Facebook Valeriu Nicolae. El a redat și textul de la care "a explodat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

