Scandal imens pentru drepturile TV. TVR, acuze dure la adresa televiziunilor care transmit LIGA 1 TVR, care a dorit sa achiziționeze drepturile de televizare ale Ligii 1, acuza o ințelegere intre televiziunile comerciale, care impiedica postul public sa difuzeze competiții sportive. Digi Sport va transmite Liga 1 in urmatoarele cinci sezoane. Meciurile se vad si la alte doua televiziuni Dupa ședința Consiliului de Administrație, TVR a decis sa sesizeze Consiliul Concurenței. „TVR porneste din start cu sanse minime in fiecare negociere de achizitie de drepturi TV. Drepturile de difuzare ale competitiilor interne de fotbal, Liga 1, in sezoanele 2014 – 2018, au fost achizitionate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care noul sezon din Liga 1 ia startul, EAD, firma care a cumparat drepturile TV, a platit prima tranșa cu bani catre Liga Profesionista de Fotbal. Intr-un comunicat emis azi, EAD, anunța ca a virat in conturile LPF o prima parte din suma de 28 de milioane de euro pentru difuzarea acestui…

- Telekom Sport anunta ca va transmite in direct meciurile din Liga 1, cu doar o zi inainte de startul sezonului 2019-2020. "Liga 1 se vede in continuare la Telekom Sport. Conform traditiei, toate meciurile etapei vor putea fi urmarite in direct pe canalele noastre, runda de runda", se arata…

- Microbiștii vor putea urmari integral la Look Plus și Look Sport meciurile din campionatul intern pana in 2024. Look e un conglomerat de posturi cu o acoperire excelenta la nivel național, aflandu-se in grila tuturor operatorilor importanți de cablu. LPF a anuntat programul primelor doua etape…

- Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport / Look Plus vor continua sa transmita toate partidele din primul eșalon, așa cum s-a intamplat și in ultimii ani. Venitul total s-ar apropia de 28 de milioane de euro, cat au achitat televiziunile și in contractul trecut. LPF a anuntat programul primelor…

- Ligue 1 va purta numele serviciului internațional de livrare de mancare Uber Eats timp de doua sezoane, incepand cu stagiunea 2020-2021. Liga Profesionista de Fotbal din Franța a anunțat pe site-ul oficial parteneriatul cu firma americana incepand din sezonul urmator, 2019-2020. Uber Eats va fi sponsor…

- LOVITURA DATA DE BARONUL DE VRANCEA… Compania Nationala de Autostrazi si Infrastructura Rutiera (CNAIR) a decis, la sfarsitul saptamanii trecute, in cadrul Consiliului de Administratie, infiintarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Focsani, directie care va avea in administrare drumurile nationale…

- Liga Profesionista de Fotbal a comunicat azi programul final al etapei a 10-a din play-off, una fara miza dupa ce campioana CFR și-a adjudecat titlul inca din etapa a 9-a. Derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj nu avea stabilita ora de desfașurare a meciului, insa LPF a anunțat azi toate detaliile: partida…

- * Tenismanul Horia Tecau, fost campion la Wimbledon si US Open in proba de dublu, a afirmat, luni, pe pagina sa de Facebook, ca la Rouen, in meciul Franta - Romania din semifinalele Fed Cup, a fost ''mai mult decat tenis'' si considera performanta tricolorelor ''o mare victorie,…