Papa Francisc a acceptat demisia cardinalului chilian Riccardo Ezzati, arhiepiscop de Santiago, care si-a prezentat demisia in mai 2018 alaturi de toti cei 44 de episcopi romano-catolici chilieni, in urma scandalului de abuzuri sexuale care a zguduit Biserica catolica din Chile, a anuntat sambata Vaticanul citat de AFP si EFE.



Decizia intervine intr-un moment in care, potrivit mass-media locale, o curte de apel din Chile a confirmat vineri acuzatiile impotriva cardinalului Ezzati de tainuire a abuzurilor sexuale comise de trei preoti din arhidioceza sa. In locul cardinalului Ezzati,…