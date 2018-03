Stiri pe aceeasi tema

- Politologul și scriitorul Vladimir Tismaneanu susține, pe Facebook, ca ”PSD este o mafie lipsita de orice patriotism, un grup de paraziți care distrug, sistematic, metodic și pervers, Romania”.

- Sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea, face dezvaluiri incendiare dupa intalnirea cu Frans Timmermans. Subiectul revocarii Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA a fost deschis chiar de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, spune Cristina Tarcea, care a precizat ca a ramas impresionata de cat de…

- Un loc de parcare a dus la bataia anului in Timis, Romania. Un preot, furios ca a fost amendat pentru ca si-a lasat masina aiurea, s-a razbunat violent. Totul s-a intamplat la Lugoj, unde preotul venise cu niste treburi.

- Razvan Burleanu e atacat din toate parțile, in plina campanie inainte de alegerile pentru șefia fotbalului romanesc! Unul dintre candidati face acuzatii incredibile.Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu…

- Accident cumplit intr-o benzinarie din Vaslui, Romania, in aceasta dimineata, dupa ce un tanar a murit strivit in propria masina.Totul s-a intamplat dupa ce un tanar in varsta de 31 de ani, aflat la volanul unui SUV marca Toyota, a facut infarct in timp ce conducea.

- Elan Schwartzenberg și-a facut apariția, dupa mulți ani, la o televiziune din Romania! Fostul soț al Mihaelei Radulescu, fugit in Israel de teama DNA, a facut o serie de dezvaluiri explozive, la B1 TV, despre modul in care i-a fost luata Realitatea TV.Cu mandat internațional de arestare pe…

- Presedintele PNL Braila, Alexandru Danaila, sustine ca, la Compania de Utilitati Publice (CUP) "Dunarea" Braila, sub guvernarea PSD si "cu acceptul tacit al primarului Marian Dragomir", "jaful este generalizat", avand in vedere ca societatea a incasat incorect taxa pe apa de ploaie in ultimii trei…

- Fostul premier, Victor Ponta, s-a dezlantuit la adresa marilor sai dusmani, Laura Codruta Kovesi si Liviu Dragnea. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a denuntat legatura dintre cei doi si a devoalat o intalnire petrecuta acasa la Sebastian Ghita.Citește și: Curtea…

- Omul de afaceri Sebastian Ghița a oferit cateva dezvaluiri incendiare la Romania TV, cu privire la scandalurile privind neregulile din cadrul DNA. Mogulul susține ca procurorul-șef Laura Codruța Kovesi este „o bandita” și ca nu era in masura sa fie la conducerea DNA.

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- Noi dezvaluiri incendiare despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea negulescu, ies la iveala. Fostul șef al DGA Prahova a rupt tacerea, luni seara, declarand in direct, la Romania Tv, ca a fost vanat de Negulescu.

- Fostul premier a facut noi,dezvaluiri, in direct la Romania TV, dezvaluiri legate de scandalul de la DNA Ploiesti. Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani. Victor Ponta a fost invitat la Romania TV pentru…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Fosta sefa DIICOT, Alina Bica, a disparut din Romania de peste doua luni de zile. S-a spus despre ea ca ar fi fugit in Marea Britanie, apoi in Costa Rica. Mai mult, fosta sefa Antimafia a anuntat ca ar fi suferit un accident grav de masina, apoi s-a aflat ca aceasta ar munci in Costa Rica. Cei de…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Sebastian Ghița o ataca la baioneta pe Kovesi:…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Dezvaluiri fara precent! Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, care a participat miercuri la dezbaterea politica despre Justiția din Romania in Parlamentul European, a fost arestata pentru corupție, soțul a parasit-o, iar fiica sa a ajuns intr-un spital de psihiatrie.

- La data de 05 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au identificat in trafic un tanar, de 17 ani, din comuna Tantareni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Cruset, fara a poseda permis de conducere. Din declaratia acestuia a rezultat ca autoturismul…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, care a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, a facut dezvaluiri incendiare in emisiunea „Romania 9”, de la TVR 1. La consultarile de la Palatul Cotroceni, inaintea deciziei de desemnarea Vioricai Dancila, PNL și USR nu au venit cu propuneri de premier.…

- Romania da lumii o generație fantastica de tineri pregatiți in domeniul informaticii și inteligenței artificiale. Sebastian Gabor este unul dintre ei. Tanarul vizionar și-a imaginat cum ar arata o mașina care te cunoaște mai bine decat oricine și care poate deveni asistentul tau personal.

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Fostul principe Nicolae urmeaza sa se intoarca in Romania, potrivit cotidianului The Telegraph, care a publicat un articol despre fostul membru al Casei Regale. Cotidianul anunța ca fostul principe intenționeaza sa revina in tara, weekendul acesta, impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar…

- Andreea Mantea este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Deși este „vanata” de mulți barbați, vedeta prefera sa fie singura și sa iși creasca in liniște baiețelul.

- Acuzații extrem de grave lansate de un brașovean la adresa chirurgului Mihai Lucan. Barbatul a povestit ca in urma cu 13 ani și-a vandut un rinichi, i s-au promis 7.500 de dolari, dar a primit doar 2.500 la final.

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Autorul Dan-Silviu Boerescu vorbește in cartea sa „Viața amoroasa a lui Nicolae Ceaușescu și a familiei sale politice” despre amorurile și intrigile din familia fostului dictator, atingand puncte sensibile, precum amanții Elenei Ceaușescu.

- Din cauza condițiilor meteorologice autoritațile au inchis circulația pe mai multe drumuri naționale din Romania. De asemenea, șoferii sunt sfatuiți sa circule cu o atenție sporita, deoarece vizibilitatea este redusa chiar și sub 50 de metri in unele zone.

- Mai multi copii s-au jucat cu focul prin preajma autoturismului, potrivit primelor informatii. Pompierii au reusit sa stinga flacarile si din fericire nimeni nu a fost ranit. Proprietarul masinii este de negasit pana acum. Citeste si Acuzatii grave! Interlopii care au incendiat…

- Fostul ministru Elena Udrea starnește, din nou, valuri pe Facebook. Mai exact, ea susține ca Florian Coldea și fidelii sai au ramas ”la butoanele puterii oculte din Romania” și ca nu se dorește ca Sebastian Ghița sa fie adus in țara, deoarece omul de afaceri ar putea face noi dezvaluiri privitoare la…

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Acuzatii grave in ancheta atacului mafiot asupra unei jurnaliste din Brasov! Masina femeii a fost incendiata in parcare si, potrivit primelor cercetari, ar fi fost vorba de o mana criminala! Numai ca, surpriza, un expert i-a contrazis apoi pe politisti si a stabilit ca de vina pentru incendiu au…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Serviciul Roman de Informații, complice la faptele abominabile savarșite de medicul Mihai Lucan. Asta susține deputatul USR Emanuel Ungureanu. Deputatul acuza mai multe persoane și instituții ca l-ar fi ajutat intr-un fel sau altul pe Mihai Lucan sa faca trafic de organe. Deputatul Emanuel Ungureanu…

- Tot scandalul a pornit de la o plangere a lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru transplant.

- Problema pe care autospeciala Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a intampinat-o vineri seara, cand nu s-a putut deplasa pana in apropierea unui incendiu din cauza masinilor parcate aiurea, a pus la treaba alte forte ale Ministerului Afacerilor Interne.

- Dezvaluiri halucinante au fost facute de seful SRI Prahova, barbatul care a accidentat mortal in femeie in localitatea Tancabesti. Silviu Deatcu sustine ca nu si-a dat seama ca a trecut cu masina peste un om.

- O sicanare in trafic s-a incheiat cu focuri de arma, pe un drum national din Salaj. Protagonistul este un tanar de 23 de ani din Bistrita-Nasaud, care a vrut sa isi potoleasca adversarul de pe sosea cu pistolul. Cumparase arma din strainatate si a introdus-o ilegal in Romania.

- Se anunta un scandal imens in lumea politica si a sportului. Un cunoscut senator PNL ameninta cu dezvaluiri fara precedent. Daniel Zamfir de la PNL ii ameninta pe cei de la Banca Nationala a Romaniei (BNR). Intr-un mesaj furibun pe facebook, senatorul spune ca luni va face public totul.Citeste…

- Romania se desparte astazi, pentru totdeauna, de ultimul Rege care a condus tara noastra. Majestatea Sa Regele Mihai va fi inmormantat alaturi de strabunicii sai, dar si de sotie, Regina Ana.Istoricul Adrian Cioroianu a dezvaluit la TVR povestea de dragoste dintre Regele Mihai și Regina Ana.…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Scandalurile dintre Putere si Opozitie, dar si anifestatiile de strada par a fi fara sfarsit. Acum vine si un avertisment dur pentru PSD, dar si pentru Liviu Dragnea. "2017 este un an de maxima importanta pentru noi, pentru ca ne-a aratat perspectiva unui cutremur,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a adresat un mesaj de condoleanțe Casei Regale din România. Acesta a reamintit cele mai importante momente din istorie și a dezvaluit ca la Banca Naționala se afla un film documentar despre emisiunea din 1945.

- Incident incredibil petrecut in Romania. Dupa ce aseara o tara intreaga a fost socata de gestul unei femei de a arunca in fata unui metrou o tanara de 25 de ani, de data aceasta vorbim despre un incident la fel de greu de imaginat ce s-a produs la Buzau. Vorbim despre directoatea unei scoli ce a…

- Politistii ieseni au oprit in trafic un angajat al unei spalatorii care conducea o masina furata de la un client aproape in coma alcoolica, relateaza Romania TV.Barbatul, angajat al unei spalatorii, a vrut sa faca o plimbare cu masina unui client insa a fost oprit in trafic de politisti. Acestia i au…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut luni seara, la Romania TV, ca PSD vrea sa puna Justiția sub control politic, facand trimitere la cele mai controversate modificari aduse legii 303.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…