- Trecerea contributiilor sociale de la angajatori la angajati a dus la micsorarea salariilor a circa 2 milioane de angajati din privat, anunta seful Institutului de Analize si Investigatii Publice, Dan Ilie Morega. Nici la ora actuala, salariatii din privat nu au incheiat acte aditionale…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca locomotiva trenului IR 1833 (pe relatia Iasi - Timisoara) s-a defectat in timpul deplasarii, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud). "Trenul are aproximativ 120 de calatori. Pentru remedierea situatiei,…

- Politistii din judetul Arad au deschis, marti, un dosar penal pentru loviri sau alte violente dupa ce, luni dupa-amiaza, pe retelele de socializare a fost postat un filmulet in care apare un barbat care este batut de mai multi calatori, dar si de catre controlor. Incidentul a avut loc in gara Milova,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Gorj a inceput o ancheta la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu si la Serviciul Judetean de Ambulanta, in urma decesului unui copil de un an si patru luni. Directorul Directiei de Sanatate ...

- O femeie din Targu Jiu, care a ieșit sa-și plimbe cainele prin parc, a fost atacata de maidanezi, informeaza Antena 3. Incidentul a avut loc in apropierea unei școli, intr-o zona unde se afla și Parchetului județean Gorj. Femeia s-a ...

- Cunoscuta interpreta de muzica populara din Targu Jiu, Mariana Pitigoi, a murit astazi pe patul de spital, ca urmare a unei boli nemiloase. Trupul neinsuflețit al artistei va fi depus la capela Șișești, din Targu Jiu, maine, 10 februarie. Inmormantarea ...

- Cantitati insemnate de gunoaie au ridicat angajatii Sectiei Nationale de Drumuri (SDN) Targu Jiu de pe soselele din Gorj. Drumarii au gasit inclusiv saci plini cu haine vechi sau resturi de materiale de constructii. Asa s-a int&acir...

- Institutul National al Patrimoniului va lansa pe 19 februarie site-ul brancusi.org. O delegatie din partea Institutului amintit se va afla la Targu Jiu, chiar de ziua sculptorului Constantin Brancusi. Este de precizat ca pe 19 februarie se sarbatoreste Ziua Nationala Constantin Brancusi. Viceprimarul…

- O angajata a Directiei de Drumuri si Poduri Cluj acuza faptul ca a fost injurata si lovita de un coleg de munca, un inginer care e propus sa preia functia de director de investiții al institutiei. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Un caine fara stapan a fost salvat astazi de pompieri din apa inghețata a lacului Debarcader, din Targu Jiu. Cainele a ajuns in mijlocul lacului, iar un trecator a sunat la 112. Pompierii au intervenit cu o barca pneumatica și ...

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a declansat o ancheta interna, in urma unui scandal care a avut loc sambata la Unitatea de Primiri Urgente (UPU). In centrul atentiei au fost primarul comunei gorjene Slivilesti, Sorin Bucurescu, si ...

- Miercuri, 24 ianuarie a.c., in Anul Centenar, angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, transmite un comunicat al CFR Calatori.…

- Ministrul Educatiei a anuntat ca a fost stabilit bugetul pentru salariile cadrelor didactice si personalului din sistemul preuniversitar, astfel, pana la sfarsitul anului 2018, MEN va aloca peste 14,7 miliarde de lei. Din acestia, aproximativ 14 miliarde ajung prin intermediul consiliilor locale,…

- Nu mai putin de noua directori din Ministerul Educatiei se afla astazi la Targu Jiu, alaturi de ministrul Liviu Pop. Acestia participa la o dezbatere regionala privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei. Intalnirea a avut loc la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” din municipiu.…

- Pieton reținut de Poliția Locala, dupa o traversare neregulamentara. Un barbat care a traversat neregulamentar și apoi a refuzat sa se legitimeze, in fața unei patrule de polițiești locali din București, a fost reținut de aceștia in plina strada. Doar ca lucrurile nu au stat atat de ușor și calm, cum…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, este asteptat luni, 22 ianuarie la Targu Jiu pentru a-i analiza activitatea sefului Inspectoratului Scolar Judetean(ISJ) Gorj, Ion Isfan. Acesta este acuzat ca in ultima saptamana a generat un adevarat scandal prin decizia de a elimina ...

- Centrele de Relatii cu Clientii ale Grupului CEZ in Romania nu vor avea program de lucru cu publicul in ziua de 24 ianuarie 2018, reluandu-si activitatea in data de 25 ianuarie 2018. Legislatia in vigoare in domeniul muncii reglementeaza data de 24 ianuarie 2018, Ziua Unirii Principatelor Romane drept…

- Traficul rutier pe DN 67C Novaci-Rânca s-a reluat joi dupa-amiaza, dupa ce a fost închis începând de miercuri seara, din cauza viscolului puternic, au informat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Târgu-Jiu. Potrivit acestora, s-a actionat cu patru autofreze pentru…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa-amiaza in gospodaria viceprimarului Marcel Oproiu de la Draguțești. O anexa a locuinței sale din satul Urechești a fost cuprinsa de flacari. O autospeciala de pompieri de la Targu Jiu a intervenit la fața...

- Interpretii si instrumentistii de muzica populara din Gorj si din intreaga tara au petrecut, la sfarsitul saptamanii trecute, la Targu Jiu. Pe insulita din municipiu a fost organizata, in noaptea de vineri spre sambata, cea de-a noua editie a Revelionului ...

- O problema la sistemul de deschidere-inchidere a usilor a facut ca o garnitura de metrou sa ramana peste 10 minute in statia Obor inainte sa poata sa se retraga din circulatie. In cele din urma, mecanicul de pe garnitura ajutat de agentii de paza au reusit deschiderea manuala a usilor si evacuarea…

- Fostul viceprimar al municipiului Targu Jiu, Iulia Vina, este singurul angajator din Gorj care are in derulare contracte de ucenicie. Zece tineri au semnat un contract cu firma consilierului local pentru un an. Pentru ca sprijina ti...

- Un om de afaceri din Targu Jiu este cercetat de procurori, dupa ce ar fi comandat asasinarea finului sau, platind o suma de bani unor interlopi ca sa il ucida pe acesta.Ion Șteaburdea, patron al unor numeroase case de amanet din Rovinari și Targu Carbunești, care deține și o avere impresionanta,…

- Procurorii cerceteaza un om de afaceri dupa ce acesta ar fi platit o suma de bani unor interlopi și le-ar fi comandat sa il ucida pe finul acestuia. Barbatul este un patron influent in Targu-Jiu.

- Autoritatile israeliene intentioneaza sa numeasca "Donald Trump" o statie a tronsonului feroviar subteran care va fi construita in apropiere de Zidul Plangerii, in Centrul vechi al Ierusalimului, onorand astfel decizia actualului presedinte al SUA de a recunoaste orasul drept capitala a Israelului.

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container cu televizoare a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul…

- Angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu au actionat, duminica dimineata, cu sase utilaje cu lama si material antiderapant si o autofreza in zona montana Ranca, unde a fost viscol, iar zapada din decor a fost antrenata pe carosabil. Potrivit reprezentantilor ...

- Momente emotionante s-au derulat astazi in Gara Constanta. Doi mecanici de locomotiva au adus pentru ultima data calatori in gara din oras. Pentru ca ies la pensie, colegii nu au ratat ocazia de a le face o surpriza. Zeci de angajati s-au strans pe peron cu sampanie, cu flori, dar si cu lacrimi in ochi…

- La fata locului s-au deplasat un echipaj de la Tismana si o echipa de pompieri din Targu Jiu. Salvatorii au reusit sa ii scoata pe batrani fara ca acestia sa sufere leziuni. Apoi victimele au fost transportate la spital pentru investigatii amanuntite. Acoperisul s-a prabusit din cauza faptului…

- Circa 200 de copii din centrele de plasament din judetul Gorj vor merge marti, 19 decembrie, la Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Ei vor viziona, gratuit, o piesa de teatru, cadoul venind din partea actorilor ta...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina la un accident feroviar in municipiul Constanta, zona Medea strada Feldioara. Din primele informatii o persoana a fost lovita de o locomotiva si a ramas prinsa…

- O ancheta se afla in desfașurare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, dupa ce s-a descoperit o lipsa in gestiunea unui polițist de la compartimentul ”corpuri delicte” de aproape 50.000 de lei. Vizat in dosarul deschis sub supravegherea procurorilor este agentul Cristian…

- Traficul feroviar este oprit pe firul II intre stațiile Rupea și Cața, aflate pe secția de cale ferata Brașov - Sighișoara, dupa ce locomotiva unui marfar, incarcat cu material lemnos, a luat foc in timpul deplasarii, iar șapte trenuri de calatori inregistreaza intarzieri totale de 1.075 de minute,…

- O tanara de 19 ani din satul Cornești județul Gorj și-a pierdut viața intr-un grav accident de circulație produs in Caraș Severin, pe centura Lugojului. Șoferul autoturismului in care se mai aflau patru persoane a vazut prea tarziu sensul giratoriu și a incercat sa evite impactul, insa, din pacate nu …

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj va organiza in data de 8 decembrie, la Targu Jiu, o bursa a locurilor de munca. Un angajator danez cauta muncitori pentru cules mazare de pe plantatii din Danemarca si Portuga...

- La doar 17 ani, Elvira Bolovan a reușit sa caștige, duminica, titlul de Miss Romania 2017. Adolescenta din Targu-Jiu este o eleva de nota 10 a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” București, dupa ce a studiat in Gorj vioara și pianul, fiind și solista vocala. „De…

- Incidentul a avut loc vineri la ora 16.40 (18.40, ora Romaniei) in statia de metrou londoneza Oxford Circus, care a fost evacuata.Zona a fost securizata de agentii serviciilor de securitate, iar membri ai unitatilor speciale au coborat in statia de metrou, potrivit Mediafax. "Agentii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, joi, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 201 Ramnicu Valcea – Piatra-Olt este oprita in zona localitatii valcene Govora. Restrictia a fost impusa de defectarea locomotivei trenului Regio 2071 (pe relatia…

- O mașina a intrat miercuri seara intr-o caruța nesemnalizata la Buduhala, județul Gorj. Șoferul și caruțașul au fost testați cu privire la alcoolemie, concluzia fiind ca ambii erau bauți. Șoferul are 60 de ani, este din Targu Jiu și avea...

- Un echipaj de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta(ISU) Gorj intervine la aceasta ora in cartierul targujian 9 Mai pentru a indeparta asteriala desprinsa de la acoperisul unui bloc. Bucati din lemn riscau sa ajunga pe strada si ...