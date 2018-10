Stiri pe aceeasi tema

- Gabi și Andreea au parasit „Insula Iubirii” dupa doar 72 de ore, iar motivul pentru care s-a ajuns la aceasta decizie este cu adevarat neașteptat. Gabi a dezvaluit ca de 10 ani sufera de depresie și ca a venit la „Insula Iubirii” „ca sa se schimbe”, iar gestul necugetat de a intra in mare dupa ce a…

- Gabi si Andreea, doi oameni despre care „Insula Iubirii” a dovedit ca nu aveau nimic in comun, in afara de o relatie bolnavicioasa de dependenta si falsa apartenenta, au terminat fulgerator experienta lor thailandeza, in doar 72 de ore.

- Andreea și Gabi au ajuns pe insula in urma cu doua ediții, iar evoluția lor in competiție a starnit numeroase controverse. Dupa ce tanara a rupt brațara și a facut nunta de proba cu ispita George, in ediția a zecea a emisiunii ea se va intalni fața in fața cu barbatul cu care a venit la ”Insula Iubirii”.

- Andreea s-a detașat complet de Gabi, barbatul cu care a venit pe insula. Dupa ce s-a declarat burlacița, tanara a facut deja primul pas pentru a-și oficializa relația cu ispita George, pe care l-a sarutat pasional pe plaja. Dupa doar cateva zile petrecute in cadrul emisiunii „Insula Iubirii” de la Antena…

- Lucrurile iau o turnura nemaivazuta pe „Insula Iubirii”, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand pe insule diferite, protagoniștii cuplului Andreea și Gabi iau decizii radicale. La Minitel are loc prima nunta de pe „Insula Iubirii” , iar mireasa este chiar Andreea, concurenta care nu are…

- Noi detalii bine ascunse pana acum au ieșit la iveala seara trecuta intr-un nou episod ”Insula Iubirii”, cand maștile au continuat sa cada. Andreea și Gabriel s-au inarmat cu curaj pentru drumul spre...