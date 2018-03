Stiri pe aceeasi tema

- Dupa modul cum au hotarat juratii sa le sanctioneze pe Beatrice, Iuliana si Denisa in editia de ieri de la „Bravo, ai stil! All Stars”, una dintre concurente si-a facut bagajele dorind sa paraseasca concursul. Totul a plecat dupa un scandal iscat in culise care s-a interpretat gresit, in opinia lui…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson considera ”covarsitor de probabil” ca presedintele rus Vladimir Putin a ordonat sa se foloseasca agentul neutotoxic novicioc impotriva fostului spion rus Serghei Skropal in orasul englezesc Salisbury, o acuzatie pe care Kremlinul a respins-o imediat drept…

- Marea Britanie considera ca este "extrem de probabil" ca atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus sa fi fost ordonat direct de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat vineri ministrul britanic de Externe, Boris Johnson.

- In timp ce Sebastian Ghița facea dezvaluirile mult-anunțate, celebrul general Dumitru Iliescu, fostul comandant al SPP, intervenea pe Facebook in scandalul provocat de dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "SPUNE ADEVARUL LIVIU DRAGNEA DESPRE IMPLICAREA SRI IN VIATA POLITICA??? Nu mi-am propus sa vin in…

- Fostul președinte Traian Basescu a susținut marți, pentru B1 TV, ca Liviu Dragnea l-a instruit pe Claudiu Manda, președintele Comisiei de control SRI, ce intrebari sa nu-i puna lui Florian Coldea.”Audierea a avut sens in masura in care Comisia ține cont de faptul ca n-a avut in fața un politician,…

- Scandalul iscat de Marisa intrece orice limita a bunului simt. De departe se observa complexul de inferioritate al Marisei in comparatie cu Denisa. Cel putin asta lasa sa se inteleaga din comportamentul sau. I-a smuls peruca Denisei cu furie, gest incalificabil.

- De data aceasta, Iulia Albu a fost cea care a dorit sa aleaga atat concurenta care va merge in atelier, cat si tinuta pe care aceasta va trebui s-o creeze, scrie wowbiz.ro. Citeste si BRAVO, AI STIL! All Stars 2018. Tinuta Marisei in viziunea designerului Stephan Pelger. "O salata orientala…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, in contextul in care a fost acuzat de deputatul PSD Catalin Radulescu ca nu este capabil sa isi coordoneze comisia parlamentara, dar face declaratii publice, ca ii ureaza succes, afirmand ca nu are "nicio treaba cu candidaturile"."Nu am nicio…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Hotarata sa nu mai tolereze critici din partea colegelor, chiar daca acestea vizeaza strict tinuta, Marisa are o atitudine usor ostila cand aude comentariile Silviei, rivala ei din competitie. Citeste si "BRAVO, AI STIL! ALL STARS" 2018. Catalin Botezatu, INLOCUIT. Cine ii ia locul "Tinuta…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca motiunea pe Educatie initiata de liberali este "simplista", cuprinde "atacuri si etichetari", iar lipsa argumentelor este suplinita prin violenta de limbaj. "Am fost surprins sa citesc o motiune simplista, cuprinzand…

- A fost scandal, vineri, intr-un magazin de mobila, din apropierea Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj. Un client nemulțumit de prețul unor produse ar fi scos pistolul pentru care nu avea nevoie de autorizație și ar fi inceput sa-i amenințe pe reprezentanții magazinului. La fața locului…

- "Bravo, ai stil! All Stars", 2 martie 2018. Dupa ce caștigatorea sezonului 2 a ținut sa-și spuna parerea in ceea ce privește abordarea vestimentara a contracandidatei ei, Silvia nu doar ca nu este deloc impresionata de "rautațile" Marisei, dar i-a și oferit acesteia un raspuns care lasa loc de interpretari.…

- In timp ce Silvia se afla la defilare si in urma unui scandal pe care l-a avut cu rivala sa, Marisa, juratul atrage atentia asupra conflictelor tot mai dese, atat Silviei cat si contracandidatelor ei la titlul de Cea mai stilata femeie din Romania, si afirma ca nu va mai tolera un comportament jignitor.…

- Deputații PSRM au cerut astazi audierea conducerii SIS și a MAI in legatura cu acțiunile cu caracter unionist desfașurate de consulul general al Romaniei la Balți, Mihail Baciu, informeaza Noi.md. Potrivit deputatului PSRM Grigore Novac, consulul Romaniei ar fi incercat sa mituiasca mai mulți aleși…

- Razvan Burleanu e atacat din toate parțile, in plina campanie inainte de alegerile pentru șefia fotbalului romanesc! Unul dintre candidati face acuzatii incredibile.Marcel Puscas sustine ca actuala conducere de la Casa Fotbalului ii constrange pe cei care nu vor sa voteze cu Razvan Burleanu…

- Bravo, ai stil! All Stars: In editia de astazi, difuzata la ora 16:30, la Kanal D, Silviei i se acorda o a doua sansa, iar concurenta de la “Bravo, ai stil! All Stars” accepta o noua provocare. “Ieri s-a intamplat ceva neasteptat in atelier, din toate punctele de vedere. Nu spun doar ca atitudinea…

- Dezvaluiri noi facute in spatiul public de fostul deputat Vlad Cosma. Acesta a prezentat inregistrari din sediul Directiei Nationale Anticoruptie din Ploiesti, spune el, care ar arata cum mai multi procurori, printre care si Mircea Negulescu, intocmesc denunturi in dosarul Ponta Blair, potrivit Digi…

- Liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, susține ca in aceasta perioada sunt demiși prin fax de catre ministrul Educației toți inspectorii școlari ”care nu au carnet de partid”. Citește și: Presedintele Iohannis si ministrul Toader au discutat in privat despre situatia din…

- Producatorul David Parfitt l-a acuzat pe mogulul Harvey Weinstein ca l-a agresat fizic in timpul filmarilor la "O saptamana cu Marilyn/ My Week With Marilyn", marturisind incidentul in documentarul "Working with Weinstein", realizat de Channel 4, informeaza BBC. David Parfitt a marturisit ca Weinstein…

- „Mare bucurie! Anul acesta, se va naste cel de-al treilea copil al fiicei mele Elena. Ma bucur enorm ca voi fi pentru a patra oara bunic. Astept urmatorii nepotei!”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. „Bravo! Vigilentii paparazzi au facut marea descoperire: sunt insarcinata. In doar…

- Imaginile au fost surpinse in localitatea Marginea. Soferul a fost oprit iar politistii i-ar fi reprosat ca are folie fumurie pe geamuri si i-au cerut actele. Barbatul s-a enervat la culme si a facut un adevarat circ. Si-a pus chiar iubita sa sune la politie si sa anunte ca agentul care-i…

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Cu un suflu optimist, plina de entuziasm, Silvia isi prezinta tinuta in fata colegelor si a juratilor, scrie wowbiz.ro. Pret de cateva secunde, Catalin Botezatu nu poate rosti niciun cuvant. Ingrijorata, Ilinca Vandici il intreaba pe jurat daca a ramas fara cuvinte, iar reactia designerului nu intarzie…

- Fostul premier Victor Ponta a postat, joi, un mesaj pe pagina sa de Facebook in care afirma ca a fost chemat ca martor la DNA in dosarul lui Liviu Dragnea si il acuza pe liderul social democratilor ca a mintit cand a spus ca el l a denuntat. De asemenea, Ponta spune ca Dragnea are un "plan pervers"…

- „Ne exprimam regretul pentru declarațiile domnului primar Nicolae Robu, exprimate cu ocazia conferinței de presa din data de 13 februarie 2018; dl. Primar s-a pronunțat in necunoștința de cauza și fara a se sprijini pe o evaluare profesionala, obiectiva a situației legate de implementarea…

- Razboiul cuvintelor intre cele doua concurente s-a incins. Dar stiti vorba romaneasca: „doua se bat (in cazul acesta), a treia castiga”. Din punct de vedere stilistic, atitudine, vocabular, disciplina, seriozitate, adica un pachet complex pentru a fi o tanara cu stil in adevaratul sens al cuvantului,…

- Silvia este castigatoarea „Bravo, ai stil!” din sezonul unu, iar Marisa este castigatoarea sezonului doi. „Soarta” le-a reunit in sezonul patru „All Stars” unde concureaza alaturi de cele mai bune si cele mai carismatice fete din toate cele trei editii. Razboiul cuvintelor intre cele doua concurente…

- PMP Constanța se confrunta cu o situație delicata dupa ce Robert Turcescu, deputat PMP de Constanța a postat pe pagina sa personala de Facebook un mesaj in care iși exprima nemulțumirile fața de alianța dintre PMP și PSD. Mai mult, Turcescu o considera „toxica”.

- Catalin Botezatu i-a spus Silviei ca nu are de gand sa o jurizeze daca nu isi va cere scuze pentru ce s-a intamplat in editia precedenta a show-ului de stil, scrie wowbiz.ro. Citeste si "Bravo, ai stil! All Stars" LIVE VIDEO. Silvia, scandal cu juriul si certuri ca la usa cortului: "Eu sunt…

- Gorjeanca Silvia, concurenta la „Bravo, ai stil! All Stars", este antipatica celorlalte concurente, dar toata lumea recunoaste ca are stil. In editia de miercuri de la Kanal D, tinuta Silviei a fost apreciata de jurati. „N-as...

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca exista o problema in legatura cu informatiile primite de procurori de la Politie, iar unul dintre motive ar putea fi schimbul de generatii, in urma pensionarii a 17.000 de politisti in ultimii cinci ani.Cu ocazia prezentarii…

- La un moment dat el a disparut de la TV, iar apoi s-a aflat ca plecase in Canada, impreuna cu a doua sotie, Madalina. Cosmin Cernat a revenit la TV luna aceasta, ca prezentator al emisiunii "Exatlon" de la KanalD, iar cei care il cunosteau au fost luati prin surprindere de insatisarea lui. Fost jucator…

- Tribunalul Bucuresti a decis, ieri, 3 februarie, prelungirea mandatului de arest la domiciliu in cazul chirurgului Mihai Lucan. Decizia magistratilor vine dupa ce, pe 12 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a emis un prim mandat de arest la domiciliu pe adresa renumitului chirurg.

- Tribunalul Bucuresti a dispus prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului la domiciliu pentru medicul urolog Mihai Lucan. Acesta este cercetat de procurorii DIICOT intr-un dosar de delapidare in care prejudiciul este estimat la 5 milioane de lei.

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri FBI-ul si Departamentul Justitiei ca au ”politizat” anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza AFP, citat de NEWS.RO.Citeste si: Lider ALDE, semnal DUR pentru PSD pe cota unica: 'La noi, cine joaca TARE este arta negocierii'…

- Israel acuza Polonia de negaționism pe tema Holocaustului. Totul a pornit de la o lege adoptata la Varșovia și care prevede, intre altele, pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare poloneze ale mortii". Masura a provocat nemulțumire și in Ucraina, comenteaza AFP, citata de Agerpres.…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Educatie (FSE) ”Spiru Haret” au anuntat, luni, ca se retrag din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale (MEN), intrucat dialogul social real ”presupune transparenta, comunicare, discutii de pe pozitii de egalitate…

- Scandal si acuzatii grave la Primaria Sectorului 6 din Bucuresti. Cei de la PSD spun ca cei din Opozitie - PNL si USR - ar fi blocat mai multe proiecte. "In ședința de indata convocata de primarul Gabriel Mutu, astazi, 25 ianuarie 2018, a fost propusa spre votare grila de salarizare a angajaților…

- BRAVO AI STIL ALL STARS 2018. Silvia s-a certat cu Andreea si Iuliana. Prima castigatoare a emisiunii BRAVO AI STIL sustine ca are informatii ca anumite concurente apeleaza la sfaturile unor stilisti, desi regulamentul show-ului interzice asta. BRAVO AI STIL ALL STARS. S-au schimbat regulile:…

- „Bravo, ai stil! All Stars“ a dat startul competitiei, „aruncand in arena“ cele mai valoroase concurente din sezoanele precedente. Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Maurice Munteanu si Iulia Albu vor fi cu ochii pe cele 11 candidate la titlul de „Cea mai stilata femeie din Romania“ si marele premiu…

- Pregatirile pentru "Bravo, ai stil! All Stars" au intrat pe ultima suta de metri! Luni, incepand de la ora 16:30, show-ul care a cucerit Romania revine la Kanal D cu cele mai populare concurente din ultimele 3 sezoane. Rivalitatile sunt foarte mari, iar asta se vede din mesajele pe care le…

- Potrivit unor surse citate de Antena 3, Gheorghe Ștefan ar fi autorul denunțului in dosarul in care șeful Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost reținut joi 24 de ore de procurorii DNA.Intrebat de presa daca este adevarat, fostul primar al orașului Piatra Neamț a negat, spunand ca…

- Emisiunea "Bravo, ai stil!" va fi prezentata intr-o formula "All Stars", in competiție urmand sa apara cele mai importante concurente ale sezoanelor trecute. Prezentatoarea Ilinca Vandici, vineri, a publicat un mesaj pe Facebook.

- Celebrul designer Catalin Botezatu va face parte din echipa „Bravo, ai stil!”, ediția All Stars. Cele mai iubite concurente din ultimele sezoane vor intra de data aceasta in competiție și vor avea o misiune extrem de grea, avand in vedere componența juriului. De asemenea, producatorii promit și alte…

- Deputatul Ungureanu a precizat ca, miercuri, a solicitat anchetarea fostul premier Emil Boc si i-a adus acuzatii inclusiv Ministrului Sanatatii Florian Bodog care ar fi intervenit pentru medicul Mihai Lucan, in timpul unui control.Citește și: ALERTA - Klaus Iohannis a PROMULGAT Legea Bugetului:…

- Realizatorul TV Ionuț Cristache i-a raspuns lui Gabriel Liiceanu, dupa ce filozoful a scris intr-un text publicat pe contributors.ro ca la TVR exista o emisiune unde "Ionuț Costache” are un "proiect TV compact cu crema infractorilor”. Acesta se refera la emisiunea "Romania 9”."Ies si eu la…