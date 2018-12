Scandal Facebook. Mesajele private ale utiilizatorilor, accesate Se pare ca Spotify a putut sa vada lunar mesaje de la peste 70 de milioane de utilizatori. In replica, reprezentanti ai Spotify si Netflix au declarat ca nu aveau cunostinta de „puterile date lor de Facebook", iar un purtator de cuvant al Royal Bank of Canada a contestat ca banca a avut un astfel de acces. Niciunul dintre parteneriate nu a incalcat confidentialitatea utilizatorilor sau regulile FTC, iar companiilor le-a fost cerut sa se supuna politicilor Facebook, potrivit lui Steve Satterfield, director al Facebook privind politica de confidentialitate. CITEȘTE ȘI Tudor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

