- Dupa de a fost chemat in repetate randuri sa faca acest lucru, Mark Zuckerberg a decis ca va depune marturie in fața Congresului american. Informația a fost confirmata de surse apropiate fondatorului Facebook pentru CNN. Potrivit surselor din cadrul Facebook, Zuckerberg a ajuns la concluzia ca va trebui…

- Dupa ce a ieșit la iveala faptul ca intreprinderea Cambridge Analytica a avut acces la datele private ale utilizatorilor și le-ar fi folosit pentru a incerca sa influențeze rezultatele unor alegeri extrem de importante pentru mersul lumii, cum ar fi referendumul pentru Brexit sau alegerile prezidențiale…

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica,...

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Directorul companiei americane Facebook, Mark Zuckerberg, a primit inca o veste proasta, care ar putea aduce dupa sine noi repercusiuni financiare. Comisia Europeana a cerut, luni, explicatii rețelei de socializare, intreband daca datele utilizatorilor de internet din Uniunea Europeana figureaza printre…

- Scandalul in care sunt implicați Mark Zuckerberg și gigantul Facebook ia amploare. Utilizatorii au descoperit ca rețeaua sociala stocheaza informații, inclusiv istoricul de apeluri și mesajele text, totul fiind facut acum public.

- Mark Zuckerberg a anuntat saptamana aceasta mai multe masuri pe care Gacebook le va face dupa scandalul Cambridge Analytica referitor la aplicatiile care vor acces la datele utilizatorilor retelei de socializare, pentru a preveni eventuale abuzuri. Masurile anunțate: Toate aplicatiile care strang date…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli. Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie digitala, cultura si media, a declarat publicatiei…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters conform News.ro . Matt Hancock, ministrul pentru tehnologie…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai.

- Un grup de 18 ofiteri au intrat in sediul londonez al companiei Cambridge Analytica in jurul orei locale 20.00 (ora Romaniei, 22.00), vineri, la mai putin de o ora dupa ce Inalta Curte de la Londra a acordat vineri un mandat de perchezitie Comisiei pentru Informatii. Perchezitiile au durat…

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai. Paginile spatiului SpaceX si Tesla sunt acum inactive. Dimensiunile conturilor erau imense, fiecare dintre…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- ''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca ai curaj!'', i-a scris pe Twitter un internaut directorului Tesla, Elon Musk. ''Nu am stiut ca avem una. Se aranjeaza!'', a raspuns miliardarul. Paginile de Facebook ale SpaceX si Tesla, care aveau milioane de urmaritori, nu mai sunt accesibile, noteaza Reuters.…

- Actiunile Facebook listate pe Bursa de la New York au scazut joi sub pragul de 165 de dolari (cu peste 3% fata de cotatiile de miercuri), dupa ce Mark Zuckerberg a admis miercuri seara ca au existat unele „erori” privind folosirea ilegala a datelor utilizatorilor retelei de socializare.

- Mark Zuckerberg a iesit din mutenie si a recunoscut ca Facebook a comis erori care au permis firmei Cambridge Analytica sa colecteze informatii personale ale zeci de milioane de utilizatori ai retelei social-media. Si? Se va schimba ceva? Mai precis, sifonarea datelor a 50 de milioane de abonati Facebook,…

- Noul ministru german al Justitiei Katarina Barley a anuntat joi ca a convocat conducerea Facebook, pentru a afla daca cei 30 de milioane de utilizatpri ai retelei de socializare din tara au fost afectati de scandalul cu privire la datele persoanle, relateaza Reuters. Cea mai mare retea de socializare…

- Ministrul britanic al culturii Matt Hancock a apreciat joi drept insuficiente masurile anuntate cu o zi inainte de patronul Facebook, Mark Zuckerberg, pentru protejarea datelor utilizatorilor, dupa scandalul...

- Intr-un interviu la CNN, fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, si-a cerut scuze pentru scandalul privind scurgerea de informatii si a spus ca e deschis sa depuna marturie in fata Congresului american.

- Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut ca gigantul social-media pe care il conduce a facut greșeli in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, scrie BBC News, citeaza libertatea.ro.

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica. - continua -

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele "erori", in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica.

- Implicat in scandalul Cambridge Analytica, psihologul rus Aleksandr Kogan s-a aparat miercuri de acuzatiile potrivit carora ar fi actionat ilegal, acuzand societatea britanica si Facebook – aflata in centrul unei adevarate furtuni – ca vor sa arunce vina pe el, relateaza AFP. ”Noi credeam ca facem ceva…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ”E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile. ”Este…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat compania Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat pagina companiei Cambridge Analytica. Cambridge Analytica este o firma specializata in analiza...

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Ministerul Afacerilor Externe reactioneaza la scandalul dintre Marea Britanie si Rusia, generat de otravirea unui fost spion rus pe teritoriul britanic."Expressing full solidarity with the #UK, #Romania firmly condemns the use of a military-grade nerve agent in #Salisbury, on an Allied state’s…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- Evan Spiegel, miliardarul care a creat Snapchat, are cele mai mari sanse sa fie „incoronat” cel mai bine platit director executiv al SUA in 2017, dupa ce veniturile sale totale au fost de 638 mil. dolari anul trecut, potrivit Financial Times. Cand parintele aplicatiei Snapchat, Snap,…

- Actorul de la Hollywood Jim Carrey indeamna utilizatorii sa-si stearga conturile de Facebook, prin aceasta incercand sa lupte contra fenomenului fake-news, scrie Associated Press. Starul din ”Ace Ventura” sau „ Masca” a spus marti pe Twitter ca renunta la contul sau de Facebook si isi sterge…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- Scandalul iscat in jurul licitației de vanzare a unui teren din centrul orașului Santana, despre care Jurnal Aradean și Aradon au scris in urma cu doua saptamani, s-a dovedit favorabil pentru administrația locala. Vanzarea terenului a atras atenția mai multor investitori, iar șase au participat la…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Facebook a anunțat vineri ca le va cere celor doua miliarde de utilizatori sa iși exprime opțiunea privind gradul de incredere pe care il au fața de știrile pe care le gasesc in newsfeed. Acest gest este o incercare a rețelei de socializare de a combate raspandirea dezinformarii, scrie AFP. Schimbarea…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Mark Zuckerberg a anunțat o modificare majora in funcționarea news feed-ului de la Facebook, confirmand astfel promisiunea facuta de a ajuta utilizatorii rețelei de socializare sa interacționeze mai bine cu familia și prietenii lor, Mai exact, vo vor avea prioritate continuturile distribuite de familiile…

- Patronul si CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut joi, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le…