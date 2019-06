Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei si normele de ordine publica si face apel la responsabilitate in ceea ce priveste actiunile si declaratiile politice referitoare la situatia din Valea Uzului, informeaza sambata Guvernul. "Am urmarit cu mare atentie…

- Guvernul Ungariei a transmis Cabinetului Dancila o nota de protest cu privire la violentele de joi din Cimitirul Eroilor din Valea Uzului, a anuntat Levente Magyar, secretar de stat din Ministerul ungar de Externe.

- Liderul UDMR Kelemen Hunor sustine ca atitudinea Guvernului Dancila in legatura cu scandalul cimitirului de la Valea Uzului e „inacceptabila atat din punct de vedere etnic, moral, cat si politic“. „Protocolul de colaborare intre UDMR si coalitia PSD-ALDE ramane fara obiect“, arata Kelemen. Motivul real…

- Confederația transportatorilor COTAR lanseaza o petiție in care solicita respectarea legislației in materie de transporturi, in replica la demersurile companiilor de ridesharing din ultima perioada, care solicita reglementarea activitații, conform Mediafax.Citește și: Decizie SURPRIZA luata…

- Premierul Viorica Dancila face apel la decenta in promovarea mesajelor in spatiul public si la respectarea valorilor si simbolurilor traditionale, definitorii pentru identitatea nationala. Prim-ministrul subliniaza ca denigrarea simbolurilor nationale si asocierea lor intr-o maniera defaimatoare, precum…

