Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins-o greu pe Paris Saint-Germain, cu scorul de 3-1, miercuri seara, pe ''Santiago Bernabeu'', intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre…

- In noul sezon al UEFA Champions League, Mastercard face echipa cu Pele pentru a sarbatori atat modul in care fotbalul uneste iubitorii de sport, cat si acele momente din istoria competitiei in care A Inceput Ceva De Nepretuit. Parteneriatul vine in contextul in care fani de peste 70 de nationalitati…

- Real Madrid și PSG vor juca miercuri, de la ora 21:45, in șocul optimilor Champions League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport. Cristiano Ronaldo n-a marcat niciodata contra parizienilor, in timp ce Neymar are 3 goluri și 5 assist- uri in meciurile cu Real. Cel mai scump…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (Real Madrid) a opinat ca dubla cu PSG din optimile Ligii Campionilor la fotbal poate marca un sezon intreg si s-a aratat increzator ca experienta madrilenilor va prevala, dupa ultimele doua trofee consecutive, relateaza EFE. ''Meciurile dintre Real Madrid…

- Brazilianul Marcelo, fundasul echipei spaniole de fotbal Real Madrid, a afirmat ca starul echipei Paris Saint-Germain, compatriotul sau Neymar, "s-ar integra" perfect in cadrul clubului madrilen, precizand ca este convins ca cel mai scump jucator al lumii "va evolua" intr-o zi la castigatoarea ultimelor…

- Real Madrid a fost lipsita de "regularitate" in prima parte a sezonului, dar clubul dublu campion al Europei en-titre "isi cunoaste fortele", pentru a schimba aceasta tendinta miercuri, contra PSG, in Liga Campionilor, a declarat vineri antrenorul madrilenilor, Zinedine Zidane. "Lucrurile nu s-au intamplat…

- Campioana Romaniei, CSM Volei Alba Blaj, isi asigura in mare masura calificarea in premiera, in Playoffs 6 a Ligii Campionilor. A castigat, miercuri seara, cu 3-2, meciul cu ASPTT Mulhouse, in etapa a patra a Grupei A a celei mai importante competiții europene intercluburi din voleiul feminin. Cu o…

- Antrenorul lui Napoli, Maurizio Sarri, ar putea fi succesorul lui Zinedine Zidane pe banca tehnica a lui Real Madrid. Parcursul foarte bun al lui Napoli in mandatul lui Sarri nu a ramas neobservat de marile echipe Europei. Potrivit publicației Mundo Deportivo, dupa Chelsea Londra, tehnicianul italian…

- Mauricio Pochettino, managerul lui Tottenham, afirma ca "fotbalul este despre cum sa-ți pacalești adversarul și sa-ți creezi astfel un mic avantaj". Mauricio Pochettino e pe cale sa piarda tot respectul și simpatia de care se bucura in Anglia. ...

- Vestile proaste continua sa vina pentru Real Madrid. Dupa eliminarea din Cupa Spaniei si forma slaba traversata in campionat, campioana Europei a aflat astazi ca nu se va putea pe Dani Carvajal (26 de ani) la partida tur cu Paris Saint-Germain, din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor. ...

- Brazilianul Neymar, atacantul-vedeta al clubului Paris Saint-Germain, nu a fost cooptat in lotul pentru meciul cu Sochaux, de marti, din optimile de finala ale Cupei Frantei la fotbal, la o zi dupa petrecerea prilejuita de ziua sa aniversara, "o optiune de tactica a antrenorului", a anuntat luni…

- Atacantul brazilian Neymar este cel mai bine platit fotbalist din campionatul Frantei, cu 3,067 milioane euro brut pe luna, in timp ce clubul sau, Paris Saint-Germain, domina cu autoritate topul salariilor din Ligue 1, conform estimarilor prezentate marti de cotidianul L'Equipe. Jucatorii lui PSG…

- Gyori Audi ETO KC, detinatoarea trofeului, a obtinut o victorie clara pe teren propriu, 32-23 cu echipa daneza Nykobing Falster HK, luni seara, pe teren propriu, in Grupa I principala a Ligii Campionilor la...

- Real Madrid incearca sa-l linișteasca pe Cristiano Ronaldo inaintea "optimilor" Ligii Campionilor, cu PSG. Florentino Perez spera ca albii sa treaca de francezi. Altfel, sezonul e terminat. "Vreau sa raman la Real. Vreau sa-mi inchei cariera aici", a declarat Cristiano Ronaldo dupa ce a cucerit al 5-lea…

- Paris Saint-Germain, cvadrupla detinatoare a titlului, s-a calificat pentru a cincilea an consecutiv in finala Cupei Ligii franceze de fotbal, invingand in deplasare, cu scorul de 3-2, formatia Stade Rennes, intr-o partida din penultimul act al competitiei, disputata marti seara. Golurile…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Meciul a fost laudat de toata lumea, intensitatea și echilibrul fiind cele mai potrivite cuvinte pentru a descrie infruntarea. Totuși, au fost și momente criticate de fani, iar Simona Halep pare ca este in mijlocul…

- ''Neymar va fi cel mai bun jucator din lume. Si el va fi aici, la PSG'', a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Unai Emery, criticat uneori ca nu prea vorbeste despre starul sau Neymar, in timp ce Ernesto Valverde la Barcelona, cu Messi…

- Situația de la Real Madrid este tot mai tensionata, dupa ce Florentino Perez, președintele clubului, refuza sa-i ofere lui Cristiano Ronaldo un nou contract, anunțandu-l pe impresarul Jorge Mendes ca așteapta ofertele pentru atacantul portughez. Legendarul Manolo Sanchis, dublu caștigator al Ligii Campionilor…

- Zinedine Zidane a ieșit la atac: ”Suntem inca in viata in toate competitiile!”. ”Astazi, tot ceea ce se spune despre Real este negativ”, a adaugat cu regret tehnicianul francez intr-o conferinta de presa inaintea meciului de sambata cu Villarreal. Insa eu nu vad lucrurile asa. Noi cautam sa retinem…

- CSM Volei Alba Blaj a reusit o noua victorie. A castigat in fata formatiei poloneze Developres SkyRes Rzeszow, cu scorul de 3-0 (25-19, 27-25, 25-17). Meciul s-a desfasurat in Polonia, joi, in etapa a doua din Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin. Campioana Romaniei s-a impus dupa o ora si 20…

- Argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain) si portughezul Cristiano Ronaldo (Real Madrid) au fost inclusi in echipa ideala a anului 2017, stabilita de cotidianul sportiv francez L'Equipe. Real Madrid, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor,…

- Fotbalistul francez Kylian Mbappe a recunoscut miercuri, intr-un interviu pentru ziarul Marca, faptul ca a discutat cu Real Madrid inainte sa semneze in vara acestui an cu Paris Saint-Germain, insa a adaugat ca nu mai viseaza un transfer la echipa din capitala Spaniei, scrie AFP. "Au fost…

- Jucatorii echipei Paris Saint-Germain trebuie sa evite excesele si sa urmeze un program personalizat de pregatire in cele zece zile de vacanta din aceasta iarna, ei primind la intrarea in vacanta cate un GPS pentru a li se monitoriza activitatea, informeaza Le Parisien.Datele inregistrate…

- "Este finala asteptata de toata lumea": in vacanta de Craciun, petrecuta in Brazilia, Neymar, atacantul lui Paris Saint Germain, nu uita importanta pentru el si pentru echipa sa a confruntarii din optimile de finala ale Ligii Campionilor impotriva formatiei Real Madrid, din februarie-martie.…

- Brazilianul Neymar, starul lui Paris Saint-Germain, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta in cadrul turneului din Qatar, ca echipa sa ar putea ''face istorie'' eliminand-o pe Real Madrid, dubla detinatoare a titlului, in optimile de finala ale Ligii Campionilor in februarie-martie…

- Rooney a fost protagonistul unui moment genial dupa victoria lui Everton in fata lui Swansea, scor 3-1. In interviul acordat pentru SkySports la finalul a 90 de minute in care a marcat doua goluri si a ratat o lovitura de la 11 metri, fostul jucator al lui Manchester United a glumit cu John Terry…

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Editia din 2017 a inceput la 6 decembrie, insa, cel putin in Europa, multi au aflat ca turneul e in desfasurare abia miercuri, cand Real Madrid, detinatoarea trofeului si castigatoarea Ligii Campionilor a intrat direct in a doua semifinala.

- Tragerea la sorti a optimilor de finala ale Ligii Campionilor a adus trei dueluri foarte, foarte tari. Real Madrid, detinatoarea trofeului, va infrunta PSG-ul lui Neymar, Cavani si Mbappe, in timp ce Barcelona va juca impotriva lui Chelsea in unul dintre clasicele istoriei moderne in Liga Campionilor.…

- Real Madrid si Paris Saint-Germain vor fi adversare in, probabil, cel mai asteptat duel din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Detinatoarea titlului de campioana a Europei va fi gazda in meciul tur, urmand ca mansa a doua sa se dispute pe Parc des Princes.

- Echipa spaniola Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni formatia franceza Paris Saint-Germain in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal editia 2017-2018, conform tragerii la...

- Formatia Real Madrid, detinatoarea trofeului, va intalni echipa Paris Saint-Germain, in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon. Chelsea - FC Barcelona este alt meci important din optimi.Tragerea la sorti a fost efectuata de fostul fotbalist spaniol Xabi Alonso…

- Reprezentantele Spaniei in Liga Campionilor nu au avut noroc la tragerea la sorti a optimilor de finala ale celei mai tari competitii din Europa. Real Madrid o va intalni pe Paris Saint-Germain, iar FC Barcelona se va duela cu Chelsea.

- Ionuț Popa a oferit din nou declarații interesante dupa infrangerea suferita in fața celor de la CFR Cluj, scor 0-1. "Nu am avut curaj in atac. Poate cu mai multa șansa la ultima faza scoteam un punct, deși ar fi fost nemeritat. Arbitrajul a fost impecabil. Atitudinea jucatorilor mi-a placut foarte…

- "Au fost jucatori care au avut tot felul de preocupari, orice altceva decat fotbal. Au fost unii care au inceput sa vanda meciurile, precum Rosu si Iosofache. Au fost niste blatisti ordinari, nenorociti. Au vandut meciuri in draci! Cei care au ramas nu s-au complacut, dar au acceptat astfel de jucatori…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, golgheterul echipei Real Madrid, a devenit, miercuri seara, primul jucator marcheaza în toate cele șase meciuri din faza grupelor la o ediție a Ligii Campionilor la fotbal, prin reușita sa din partida câștigata cu scorul

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, golgheterul echipei Real Madrid, a devenit, miercuri seara, primul jucator marcheaza in toate cele șase meciuri din faza grupelor la o ediție a Ligii Campionilor la fotbal, prin reușita sa din partida caștigata cu scorul de 3-2 in fața Borussiei Dortmund. …

- Nebunie totala in ultimele meciuri din grupele Ligii Campionilor. S-a marcat pe banda rulanta, in toate partidele serii. Au fost si surpize imense. Sevilla a fost la un pas de a incasa o mare rusine. A fost la un pas de a fi invinsa de slovenii de la Maribor, in timp ce Liverpool s-a distrat cu Spartak…

- FC Basel, AS Roma și Juventus Torino au obținut calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, marți, in urma victoriilor reușite in ultima etapa a grupelor. Anterior își asigurasera calificarea Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Chelsea,…

- Antrenorul echipei Antwerp, Ladislau Boloni, a primit o pedeapsa de doua etape cu suspendare si o amenda de 2.500 de euro, pentru ca i-a criticat pe arbitri si, in special, pe centralui meciului cu Standard Liege, din 26 octombrie. Potrivit Comisiei de litigii a federatiei belgiene, Boloni a pus…

- Marius Șumudica a facut spectacol pe banca lui Kayserispor la partida cu Istanbul Bașakșehir (scor 1-1 in minutul 77, la momentul redactarii știrii) una dintre cele mai in forma echipe din Turcia in acest moment. VEZI VIDEO O faza petrecuta spre finalul primei reprize l-a scos din minți pe antrenorul…

- Un scandal de proporții a avut loc duminica in Serbia, cand jucatorii unei echipe de fotbal amator au intrat pe teren cu tricouri de susținere pentru temutul Ratko Mladici, condamnat recent pe viața pentru crimele savarșite in Razboiul din Bosnia (1992-1995) Gestul reprobabil al clubului Kabel Novi…

- Mauro Icardi marcheaza pe banda rulanta pentru Inter, iar in meciul cu Cagliari, scor 3-1, a reușit o dubla. Varful argentinian a surprins cu o declarație data imediat dupa meciul cu Cagliari. Vazut drept inlocuitorul lui Benzema la Real Madrid, Icardi a transmis un mesaj clar deținatoarei Ligii Campionilor.…

- Brazilianul Neymar și uruguayanul Edinson Cavani, care au reușit cate o dubla pentru Paris Saint-Germain in victoria categorica obținuta miercuri seara in fața scoțienilor de la Celtic Glasgow (7-1), au urcat pe locul secund in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, ambii avand cate…

- Brazilianul Neymar și uruguayanul Edinson Cavani, care au reușit cate o dubla pentru Paris Saint-Germain in victoria categorica obținuta miercuri seara in fața scoțienilor de la Celtic Glasgow (7-1), au urcat pe locul secund in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, ambii avand cate…

- PSG - CELTIC LIVE. ONLINE STREAM Liga Campionilor Telekom - VIDEO. Paris Saint Germain și Celtic Glasgow se înfrunta în etapa a 5-a a Ligii Campionilor, în Grupa B. Au loc în etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor la fotbal (ora 21,45) Grupa A:…

- ANDERLECHT - BAYERN LIVE. ONLINE STREAM Liga Campionilor Telekom - VIDEO. Anderlecht Bruxelles și Bayern Munchen se înfrunta în etapa a 5-a a Ligii Campionilor, în Grupa B. Au loc în etapa a cincea a grupelor Ligii Campionilor la fotbal (ora 21,45) Grupa…

- Real Madrid, deținatoarea trofeului, a surclasat-o pe APOEL Nicosia cu 6-0, marți seara, in Cipru, in penultima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, in timp ce RB Leipzig a intrecut-o pe AS Monaco, semifinalista in sezonul trecut, cu 4-1, chiar in Principat. Real s-a impus în…

- Presedintele clubului de fotbal Paris Saint-Germain, qatarianul Nasser al-Khelaifi, a fost reales in functia de presedinte al Federatiei asiatice de tenis, informeaza cotidianul L'Equipe. Nasser...

- Neymar nu are loc la Real Madrid. Zinedine Zidane: ”Ii am pe cei mai buni aici”. Sergio Ramos, capitanul lui Real, a alimentat zvonurile din ultimele zile declarand intr-un interviu la radio Cadena Ser ca ar deschide larg ușa pentru venirea starului brazilian al lui Paris Saint-Germain, transferat in…