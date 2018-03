Stiri pe aceeasi tema

- A fost o zi neagra pentru rudele și apropiații lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul jurnalist a fost incinerat in aceasta dimineața Crematoriul Vitan-Barzești din București. Dupa ce cunoscuții au parasit incaperea, a fost lansata o declarație care ar putea starni nemulțumiri in randul reprezentanților Bisericii…

- Andrei Gheorghe a fost, astazi, incinerat, iar familia i-a respectat acestuia ultima dorinta. Chiar daca se stia ca in momentul in care va urma sa fie incinerat nu se va face nicio slujba religioasa, in cele din urma un preot a ajuns la Crematoriul Vitan Barzesti din Bucuresti.

- Andrei Gheorghe, incinerat la Crematoriul ”Vitan Barzești”, sambata, 24 martie. Moment trist pentru familia și prietenii omului de radio, care astazi iși vor lua ramas bun pentru totdeauna de la acesta. Dupa trei zile in care a fost ținut in frigiderul IML ”Mina Minovici”, trupul lui Andrei Gheorghe…

- Joi si vineri, trupul lui Andrei Gheorghe a fost depus la Galeria Mobiud din Capitala, urmand ca sambata sa fie incinerat la crematoriul Vitan Barzesti.Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire.…

- Trupul lui Andrei Gheorghe a fost ridicat de la IML și dus la crematoriu. Incinerarea va avea loc maine și ar fi costat 900 de lei. Trupul neinsuflețit al lui Andrei Gheorghe se afla in amfiteatrul crematoriului Vitan Barzești, insa numai apropiații jurnalistului pot veni sa iși ia ramas-bun de la acesta.…

- Trupul neinsuflețit al omului de radio și de televiziune va fi incinerat sambata, la ora 10.00, la crematoriul Vitan Barzești, fara slujba de inmormantare ori de pomenire, intrucat Biserica Ortodoxa nu este de acord cu aceasta practica, dar o respecta.

- Deputatul Adriana Saftoiu, membru in Comisia pentru Drepturile Omului, il acuza pe seful Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati ca a respins un amendament care prevede ca elevii cu handicap sa invete in "limba materna", adica, in limbajul mimico-gestual.

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Barbatul care l-a vazut ultima data pe Andrei Gheorghe susține ca jurnalistul era extrem de abatut. De asemenea, el a dezvaluit ca fosta soție a omului de radio parea bolnava. Cunoscutul prezentator s-a stins din viața luni, 19 martie. El a fost gasit de un ingrijitor, la 12 ore dupa ce decedase, susțin…

- Andreea Balan are motiv de fericire. Asteptarea a luat sfarșit, dupa ce zile in șir a vorbit despre videoclipul celui mai nou single. Astazi, frumoasa și talentata artista a lansat clipul „Tango in priviri”, care este pur și simplu senzațional. Cei care nu se vor regasi in versuri, pot totuși urmari…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca in media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzand o goana dupa senzational. Redam mesajul integral „Acesta este un apel catre toti jurnalistii din…

- Cei care vor sa isi ia ramas bun de la omul de radio si de televiziune, care a parasit brusc aceasta lume la doua luni de cand implinise 56 de ani, o pot face joi si vineri. Apropiatii lui Andrei Gheorghe au transmis, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a celui care […]…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a reacționat dupa ce in media au aparut poze cu Andrei Gheorghe mort. Anastasia Gheorghe a facut un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Tanara le-a cerut jurnaliștilor sa fie alaturi de ea, chiar daca l-au cunoscut sau nu pe omul de radio. Ea vrea sa pastreze…

- Andrei Gheorghe, transformat total cu cateva zile inainte sa moara. Deși nu era genul de om care sa lege ușor prietenii, Andrei Gheorghe a devenit confidentul unuia dintre paznicii care lucreaza la un supermarket de unde realizatorul de emisiuni radio obisnuia sa isi faca cumparaturile. Barbatul a povestit…

- Andrei Gheorghe, regretatul om de radio și televiziune, va fi incinerat sâmbata. Nu este prima personalitate care alege aceasta varianta, dar o astfel de procedura intra în conflict cu normele bisericești ortodoxe.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. In ciuda faptului ca a caștigat sume mari in urma contractelor…

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața luni, fiind gasit prabușit in baie in jurul orei 22:15, de catre omul care avea grija de casa jurnalistului din Ilfov. Se pare ca acesta a suferit un stop cardio-respirator. Tragedia avusese loc cu opt ore inainte de a fi gasit. Dalia Octavia Pusca, fosta iubita a…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Busu, fost coleg cu Andrei Gheorghe la Pro TV, a vorbit despre regretatul realizator radio-TV, a carui moarte neașteptata a șocat pe toata lumea. Busu l-a laudat pe Andrei Gheorghe, spunand despre el ca a fost un om fabulos. „Nu era ușor sa vorbești cu Andrei Gheorghe pentru ca intotdeauna te provoca.…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

