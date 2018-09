SCANDAL DIPLOMATIC /// Ucraina pregătește expulzarea consulului maghiar din Transcarpatia. Budapesta amenință Ucraina a decis expulzarea consulului ungar din Transcarpatia, dupa ce televiziunile de la Kiev au difuzat un video in care acesta elibereaza în masa &"pașapoarte&" cu cetatenie maghiara unor localnici.

În videoclip, locuitorii din Berehove depun juramantul Ungariei si primesc documente de cetatenie. Dupa aceea, diplomații maghiari beau cate o cupa de șampanie și le cer proaspetilor cetateni maghiari sa ascunda de autoritațile ucrainene faptul ca au obținut o a doua cetațenie. Dupa depunerea juramântului, noii cetațeni ai Ungarieiobțin un pachet de documente,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

