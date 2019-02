Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea grupului de la Visegrad din Israel a fost anulata dupa ce Polonia s-a retras in urma escaladarii unei dispute dintre cele doua tari privind rolul Poloniei in Al Doilea Razboi Mondial si va fi inlocu...

- Ambasadorul Rusiei la Chisinau, Oleg Vasnetov, a fost convocat miercuri la sediul Ministerului de Externe al Republicii Moldova, unde i-a fost inmanata o nota de protest in legatura cu tergiversarea acordarii...

- Ministerul de Externe de la Oslo a anuntat luni ca va expulza un consul polonez care a intrat in conflict cu oficialii norvegieni pe tema unor cazuri in care cetateni polonezi contestau decizii ale Barnevernet, serviciul de protectie a copilului din Norvegia, informeaza Polish Press Agency (PAP).

- Cel mai batran barbat din lume este Gustav Gerneth, un barbat din Germania, in varsta de 113 ani și 97 de zile. Pana acum, aceasta titulatura o primea Masazo Nonaka, la varsta de 113 ani și cinci luni, care a decedat pe 20 ianuarie, in locuința sa din Ashoro, din nordul Japoniei. Gustav Gerneth a fost…

- Premierul conservator ungar Viktor Orban a fost dur criticat de opozitie, vineri, 28 decembrie, dupa ce a dispus mutarea unei statui a lui Imre Nagy, unul dintre predecesorii sai, considerat un erou al rezistentei fata de interventia sovietica din 1956. Vezi galeria foto + 2 + 2 Statuia sa din bronz,…

- Albania a anunțat miercuri ca ambasadorul Iranului la Tirana și un alt diplomat iranian au fost expulzați pentru ca ar fi fost implicați in acțiuni ilegale, aparent decizia avand legatura cu o presupusa tentativa de a ataca echipa de fotbal a Israelului, potrivit cotidianului Times of Israel.…

- Aproape 200 de țari și-au depașit viziunile politice diferite, iar, dupa doua saptamani, sambata seara, la Katowice (Polonia), au ajuns la o ințelegere privind regulilor de punere in aplicare a Acordului de la Paris privind climatice globale, informeaza Reuters și Associated Press.Acordul…

- In urma cu cateva saptamani, Guvernul a stabilit ca femeile sa aiba dreptul sa se pensioneze la varsta de 65 de ani, la fel ca si barbatii, si nu neaparat la varsta de 63 de ani, asa cum era prevazut pana in prezent, scrie capital.ro. Citeste si Scandal in Senat pe legea pensiilor. Plenul…