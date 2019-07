Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe,Teodor Melescanu, i-a transmis, marti, omologului sau ungar, Peter Szijjarto, "un apel la moderatie si retinere'' in declaratiile publice ale oficialilor de la Budapesta, aratand ca, in ultima perioada, acestea ''au inflamat in mod artificial dialogul romano-ungar", transmite…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES, cei doi oficiali s-au intalnit in marja reuniunii informale a ministrilor Afacerilor Externe din statele participante OSCE, care a avut loc la Strbske Pleso, in Slovacia. ''Cu ocazia acestei intrevederi, ministrul…

