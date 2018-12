Scandal diplomatic la Tirana - Ambasadorul iranian a fost expulzat din Albania

Stiri pe aceeasi tema

- Albania a anunțat miercuri ca ambasadorul Iranului la Tirana și un alt diplomat iranian au fost expulzați pentru ca ar fi fost implicați in acțiuni ilegale, aparent decizia avand legatura cu o presupusa tentativa de a ataca echipa de fotbal a Israelului, potrivit cotidianului Times of Israel, potrivit…

- Albania a anuntat miercuri ca ambasadorul Iranului la Tirana si un alt diplomat iranian au fost expulzati pentru ca ar fi fost implicati in actiuni ilegale, aparent decizia avand legatura cu o presupusa tentativa de a ataca echipa de fotbal a Israelului, potrivit cotidianului Times of Israel, care citeaza…

- Ambasadorul Iranului la Tirana si un alt diplomat iranian au fost expulzati pentru implicarea lor "in activitati care dauneaza securitatii" nationale, au anuntat miercuri surse oficiale albaneze si americane, relateaza AFP. "Activitatea diplomatilor iranieni este contrara statutului diplomatic…

- Iranul a dezmintit vineri ca a ascuns existenta unui program de inarmare chimica, respingand acuzatii in acest sens formulate joi de Statele Unite, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Inca o data, Statele Unite lanseaza acuzatii fara fundament impotriva Iranului (...) care le dezminte ferm”,…

- Iranul nu vede niciun motiv sa "isi piarda timpul" in noi discutii legate de programul nuclear al Teheranului cu presedintele american Donald Trump, pentru ca pe el "nu te poti baza", a declarat ministrul de externe iranian intr-un interviu difuzat vineri, citat de dpa. Statele Unite au…

- Ministrul Teodor Melescanu a declarat ca moartea ambasadorului Mihnea Constantinescu reprezinta o pierdere foarte grea pentru corpul diplomatic romanesc si a transmis condoleante familiei indoliate din partea Ministerului de Externe. "E o veste proasta pentru tot ceea ce inseamna corpul…

- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea…

- Iranul a convocat ambasadorii din Marea Britanie, Olanda si Danemarca in urma atacului armat de la o parada militara de sambata, care s-a soldat cu 29 de morti, conform presei de stat, scrie The Guardian, citat de News.ro. Cei trei oficiali au fost „informati de protestele Iranului…