SCANDAL DIPLOMATIC între România şi Rusia. MAE, reacţie fermă la declaraţiile făcute de Ambasada Rusiei "Continuarea promovarii de catre misiunea Federației Ruse a "episoadelor istorice" este una neconstructiva, care nu ajuta la construirea unei relații pragmatice bazata pe respect reciproc. Reiteram și pe aceasta cale poziția MAE conform careia trecutul relațiilor dintre Romania și Federația Rusa nu trebuie sa faca loc unor speculații și opinii nefundamentate", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe reamintește ca a evocat constant importanța Comisiei comune romano-ruse de istorici, care este in masura și are ca obiectiv sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

