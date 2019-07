Stiri pe aceeasi tema

- Londra a anuntat duminica deschiderea unei anchete asupra informatiilor aparute in presa din depese diplomatice in care ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, ar fi afirmat, printre altele, ca administratia lui Donald Trump este "inepta" si "unica in disfunctionalitatea sa", relateaza AFP preluat…

- Ministerul de Externe de la Londra a inițiat o ancheta privind dezvaluirea unor note diplomatice confidențiale, scrise de Kim Darroch, ambasadorul britanic la Washington, în care acesta afirma despre Administrația Donald Trump ca este "disfuncționala" și "inepta", informeaza…

- Ambasadorul Marii Britanii in SUA, Kim Darroch, l-a descris pe presedintele american Donald Trump ca fiind „incompetent” si pe administratia sa ca fiind „disfunctionala”, conform unor memorii diplomatice obtinute de Mail on Sunday, relateaza The Guardian.

- Au mai fost scandaluri, certuri, amenintari mai putin voalate. Dar ceea ce publica azi publicatia britanica Mail On Sunday chiar este fara precedent si ridica întrebari extrem de grave, pe masura acuzatiilor teribile aduse administratiei Trump si presedintelui SUA personal de Sir Kim Darroch,…

- Administratia lui Donald Trump este "inepta" si "unica in disfunctionalitatea sa", apreciaza ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, potrivit unor telegrame diplomatice care au fost publicate de Mail on Sunday, relateaza AFP potrivit Agerpres. Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump…

- Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa se prabuseasca in flacari" si "sa se incheie in dizgratie" in memoriile si rapoartele sale transmise Londrei, potrivit saptamanalului."Nu credem cu adevarat ca aceasta administratie va deveni substantial mai normala,…

- Administratia lui Donald Trump este "inepta" si "unica in disfunctionalitatea sa", apreciaza ambasadorul britanic in SUA, Kim Darroch, potrivit unor telegrame diplomatice care au fost publicate de Mail on Sunday, relateaza AFP. Diplomatul ar fi afirmat ca presedintia lui Trump este susceptibila "sa…

- 'Suntem foarte ingrijorati: nu credem ca vreuna dintre parti doreste un razboi, dar suntem foarte ingrijorati ca am putea ajunge intr-un razboi accidental si facem tot ce putem pentru a detensiona lucrurile', a declarat Hunt pentru BBC. Jeremy Hunt a adaugat ca tara sa s-a aflat in contact…