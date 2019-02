Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal estonian l-a condamnat pe un fost ofiter al armatei si pe tatal sau pentru tradare pe motiv ca ar fi spionat pentru Rusia, a anuntat luni sistemul judiciar, relateaza dpa preluata de Agerpres. Fostul militar, in varsta de 38 de ani, a fost condamnat la 15 ani si sase luni de inchisoare,…

- Serviciile de informatii norvegiene au avertizat luni impotriva gigantului chinez de telecomunicatii Huawei, ale carui legaturi cu regimul de la Beijing suscita ingrijorari in materie de securitate, informeaza AFP.'Trebuie sa fim atenti la Huawei ca actor si la faptul ca distanta este scurta…

- Politicieni de varf din Germania au salutat decizia serviciilor de informatii germane de a pune sub supraveghere formatiunea extremei drepte AfD (Alternativa pentru Germania), informeaza dpa preluata de Agerpres. Andrea Nahles, liderul Partidului Social-Democrat din Germania (centru-stanga),…

- Serviciile de informații și forțele de securitate din Venezuela au inchis și torturat militari suspectați ca au complotat impotriva guvernului. Anunțul a fost facut de Human Rights Watch (HRW) și Foro Penal, o organizație neguvernamentala din țara sud-americana. Unii deținuți au fost supuși unor abuzuri…

- Cetațeanul american Paul Whelan, suspectat de spionaj in Rusia, a fost reținut in flagrant dupa ce a primit un card USB conținand lista angajaților uneia dintre agențiile secrete ale Rusiei, susține Rosbalt, care citeaza o sursa din serviciile secrete ruse. Lista angajaților este un secret de stat in…

- Un fost ofiter din cadrul Flotei ruse la Marea Neagra a fost condamnat marti la 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Ucrainei, in peninsula Crimeea anexata in 2014 de Rusia, relateaza AFP.Capitanul Leonid Parhomenko, un fost membru al Statului Major al…

- Michael Cohen s-a prezentat in mod surprinzator joi la o instanta din Manhattan (New York) si a pledat vinovat in cadrul unui acord cu echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza ingerintele ruse in scrutinul prezidential din 2016 si presupusele contacte cu Moscova ale echipei…

- ACUZATII…Cei 29 de ani de democratie au adus un dezastru fara precedent in industria judetului. Am auzit cu totii intrebarea: „Cine este vinovat pentru faptul ca toate fabricile din Zona Industriala a Vasluiului sunt distruse, chiar puse la pamant?”. O zona industriala in care lucrau, in 1989, in jur…