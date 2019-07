Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit televiziunii publice Radio-Canada, acest fost angajat civil, specializat in balistica si deja pensionat, este suspectat - insa fara a fi acuzat oficial - ca a furat si distrus circa 30.000 de fisiere ce contineau "informatii foarte sensibile".Purtatorul de cuvant al ministrului…

- Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat joi, la ora 19, la ieșirea din sediul DNA, ca a fost audiata de procurorii anticorupție in calitate de martor in dosarul Tel Drum. Desi s-a aflat in cladirea DNA timp de trei ore, audierea propriu-zisa a durat doar o ora, precizeaza surse judiciare pentru…

- Serviciile de informatii olandeze ancheteaza in legatura cu unele suspiciuni de spionaj in cazul grupului Huawei in beneficiul guvernului chinez, care ar fi lasat o 'usa deschisa' la datele clientilor marilor societati de telecomunicatii, a relatat joi influentul cotidian De Volkskrant, citat de…

- PNL o desființeaza pe Carmen Dan in chestiunea anchetarii protestatarilor: “E consiliata probabil de un adept al strategiilor lui Bashar al-Assad”Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune ca ar putea fi sesizat Parchetul in cazul protestatarilor anti-PSD, pentru ca "este evident pentru toata…

- Daniel Savu, fost ofițer SRI pana in 1999 cand a intrat in PSD, a fost sentator de Prahova, membru al Comisiei de control a SRI si un apropiat al lui Sebastian Ghița, potrivit Rise Project. Și-a dat demisia din PSD in 2016, dar anul trecut a reintrat in partid, nu in Prahova, ci la Organizația PSD…

- ​Guvernul Dancila a decis luni luni numirea lui Daniel Savu în funcția de secretar de stat în Ministerul Comunicațiilor, în locul Manuelei-Catrina, arata o decizie publicata marți în Monitorul Oficial. Daniel Savu, fost ofițer SRI pâna în 1999 când a intrat…

- Premierul britanic Theresa May l-a demis pe ministrul Apararii Gavin Williamson din cauza implicarii acestuia in scurgeri de informatii privind decizia guvernului britanic de a permite o participare a firmei...