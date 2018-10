Stiri pe aceeasi tema

- Liderul consilierilor PSD din Consiliul General al Primariei Capitalei, Orlando Curea, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca situația de la Primaria Capitalei este una cu adevarat exploziva. El a explicat ca Firea va mai avea majoritate asigurata de PSD doar la proiectele benefice pentru bucureșteni…

- Reprezentanții spitalului au solicitat acordul primariei, proprietara pe teren, pentru elaborarea PUZ și precizeaza ca prin realizarea proiectului se vor asigura locuri de parcare destinate pacienților și personalului medical, insa parcarea va fi deschisa, dar cu plata. Este nevoie și de…

- A fost scandal, astazi, in ședința extraordinara a Consiliului Local Timișoara. Pe ordinea de zi au fost anunțate patru proiecte de hotarare, insa, la fel cum s-au obișnuit in ultima perioada, reprezentanții municipalitații au inclus inca unsprezece proiecte pe ordinea de zi suplimentara. Deși Nicolae…

- Primarul Timișoarei a lansat, astazi, pe pagina sa de Facebook, un sondaj prin care ii intreaba pe internauți daca il susțin in lupta cu cei “faradelege”, referindu-se la cei care, vineri seara, au dat foc cladirii din zona Pietei Traian, nemultumiti ca ar fi urmat sa evacueze un apartament din zona.…

- Masura de reducere a TVA-ul in turism de la 9% la 5% poate fi adoptata saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "S-a anuntat TVA-ul de la 9% la 5% in zona de turism. Este posibil sa avem, saptamana viitoare, un proiect de Ordonanta de Urgenta…

- Simona Halep revine in circuitul WTA peste 12 zile. Dupa ce a fost eliminata in turul I la US Open, romanca va debuta la turneele asiatice odata cu intrecerea de la Wuhan. Aici, Simona nu-l va avea alaturi pe Darren Cahill, antrenorul australian care a dus-o pe culmile tenisului mondial.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut ca declarația președintelui Iohannis este practic un act de subminare a autoritații statului și un indemn la reluarea violențelor, șeful statului dovedind ”inca o data ca este sponsorul politic al violenței și al manifestarilor extremiste”. Citește și: Au fost…

- Simona Halep s-a refacut la timp dupa maratonul cu Anastasia Pavlyuchenkova și a invins-o fara emoții pe legendara Venus Williams (14 WTA), scor 6-2, 6-2. Numarul 1 mondial a dispus de rusoaica dupa 3 seturi dramatice in prima parte a zilei la Montreal și a fost ferma: "Sunt un pic moarta, dar sper…