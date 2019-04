Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craivoa 1948 a pierdut azi duelul cu Turris Turnu Magurele, scor 0-1 (gol Adrian Voicu, 47), iar formația patronata de Adrian Mititelu și-a periclitat aproape in totalitate șansele la promovarea in liga secunda. Erik Lincar, antrenor la Turris și fost jucator la Steaua, a declarat dupa meci ca…

- Este scandal dupa moartea Zinei Dumitrescu! Apropiatii cer sa nu-i fie ars trupul, pentru ca nu asta si-ar fi dorit. Totusi, fiul ei ar fi ales sa o incinereze. Ar fi luat-o in zori de la azilul unde s-a stins. Nimeni nu stie unde se afla acum trupul fara viata al mamei Zina.

- Odata cu incalzirea vremii, numarul mamelor care ies la cersit impreuna cu copiii este tot mai mare. Politistii fac frecvent razii, dar spun ca sanctiunea maxima pe care o pot aplica este amenda.

- Fenomenul „Molka” pare de NEOPRIT! : „Scandal de proporții! Mii de oameni filmați in timp ce fac amor in camere de hotel! Aproape 1.600 persoane care s-au cazat in ultimele luni in hoteluri din Coreea de Sud au aflat ca au fost filmate pe ascuns. Imaginile erau transmise, in direct, pe internet. Politia…

- O uniune a ginecologilor din Franta a amenintat ca va opri avorturile, in incercarea de a-l determina pe ministrul francez al Sanatatii sa se intalneasca cu medicii nemultumiti, transmite The Guardian.

- Noua regina a tenisului mondial feminin, japoneza Naomi Osaka, a recunoscut, joi, cu ocazia turneului de la Indian Wells (California), ca inca nu poate realiza ca exista o papusa Barbie cu chipul sau, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Este ceva extraordinar, intrucat atunci cand eram copil m-am jucat…

- Carnea provenita de la vaci bolnave este amestecata cu cea provenita de la animale sanatoase, in abatoarele din Polonia, apoi scoasa pe piața și chiar exportata in mai multe țari din UE.