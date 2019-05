Scandal de proporții, la un bar din Gâlcești! Unul dintre consumatori, băgat în comă de la bătaie

Un barbat de 50 de ani din Galcești, comuna Berlești, a fost victima unei agresiuni petrecute la finalul saptamanii trecute pe raza satului, intr-un bar in care acesta se afla. Respectivul, aflat in stare de ebrietate, a fost batut grav de un tanar de 28 de ani, și el baut. Nu se știe de la ce a pornit rafuiala, cert este ca, potrivit localnicilor, persoana mai in varsta a fost batuta pana la intrarea in coma. Omul a fost preluat de SMURD și dus la spital, printre numeroase afecțiuni acesta avand și o urechea sfartecata.

