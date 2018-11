Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Guța va deveni tata pentru a 12-a oara, soția lui Cristina fiind insarcinata in cinci luni. Manelistul ii face toate poftele Cristinei, iar blonda este nerabdatoare sa aiba un copil alaturi de "regele manelelor".

- Beyonce de Romania este o mamica singura, dar care se straduiește sa ii ofere fiicei sale, Anais, tot ce are nevoie. Și, daca tot este o mama singura, Beyonce de Romania a intrat in lumea afacerilor!

- Dragos Bucur (41 de ani) si sotia sa, Dana Nalbaru (41 de ani), au adoptat o fetita pe nume India Roxana anul trecut. Actorul a oferit detalii despre cum a decurs procesul de adopție a fiicei sale. Dragoș Bucur a vorbit și despre discriminarea care exista in Romania. Fiica lor este de etnie roma, iar…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele doua erau cautate de autoritați pentru a ispași pedepsele pronunțate de justiția din Romania. Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura…

- Aurelian Giosan, studentul de la Iași condamnat la inchisoare pe viața, in prima instanța, pentru macelarirea colegilor sai, a luat o decizie surprinzatoare in timpul judecarii apelului. Tanarul acuzat ca și-a ucis cu sange rece un coleg de camin, in 2015, și l-a ranit grav pe un altul, a sarit la judecatorii…

- Anamaria Prodan are o situație financiara de invidiat, grație afacerilor pe care le deruleaza. In plus, in clipa de fața, este cel mai in voga agent de jucatori din Romania. Astfel ca, normal, nu duce lipsa de “cașcaval” și iși permite orice fel de “aroganța”. Recent, Anamaria Prodan a cheltuit o avere…