- Guvernul Marii Britanii a avertizat, marti, China ca vor exista "consecinte grave" in cazul in care nu respecta acordul din anul 1984, prin care provincia Hong Kong beneficiaza de autonomie sporita.Citește și: Președintele Tribunalului Timiș, scrisoare care provoaca CUTREMUR in magistratura…

- Este un scandal de proporții in PSD. Senatorii PSD au decis sa nu-l susțina pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al Bancii Naționale.Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a amenințat ca-și va depune mandatul daca Mugur Isarescu va fi susținut de PSD, informeaza Antena 3.…

- Un scandal de proporții a avut loc duminica in ștrandul din Lugoj, recent inaugurat. Mai multe femei de etnie rroma și cațiva copii au fost evacuați de poliție, dupa ce grupul a facut un scandal monstru. Ștrandul a fost plin pana la refuz in weekend, pentru ca intrarea a fost libera, bonus oferit de…

- O ancheta BBC il vizeaza pe un cunoscut om de afaceri din Romania. Acesta apare ca fiind implicat intr-un uriaș scandal de corupție ale carui legaturi duc pana la familia prezidențiala din Senegal.Digi24: Numele omului de afaceri Frank Timis apare intr-un scandal international de dare…

- Probleme pentru urmatoarea adversara a nationalei de fotbal a Republicii Moldova in preliminariile EURO-2020, reprezentativa Andorrei. Presedintele federatiei de profil Victor Santos si secretarul Tomas Gea au fost retinuti de politisti.

- Manchester United n-are liniște inaintea meciului tur cu Barcelona din cauza lui Paul Pogba. Relația francezului cu antrenorul Ole Gunnar Solskjaer e problematica. United joaca azi contra Barcelonei, in sferturile de finala ale UEFA Champions League, de la 22:00, in direct la TV Digi Sport 1, TV Telekom…

- La doar cateva saptamani dupa ce sute de cupluri au fost filmate in timp ce faceau amor, in hotelurile in care erau cazate, acum un nou scandal a izbucnit. De aceasta data, insa, intr-un spital din California, unde mai multe femei susțin ca au fost filmat in timp ce erau examinate de medici, nașteau…

