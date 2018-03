Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Scandal imens in Politia Romana. Sute de politisti se afla in aceste momente, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salariile avute. Acestia se plang de neaplicarea legii salarizarii si fac un apel disperat catre Carmen Dan.Mai multe detalii aici: PROTEST in fata ministerului de…

- Moartea surprinzatoare a ziaristului Andrei Gheorghe a creat un vuiet in presa romaneasca. In ultimele zile, am fost martorii unor ipoteze despre decesul acestuia, iar mai multe dezvaluiri despre ultimele sale clipe au ieșit la iveala. Totuși, in afara omagierilor și detaliilor oferite de presa, s-a…

- Revenita in tara pentru a-i fi alaturi tatalui sau bolnav, cantareata a profitat de sederea in Romania pentru a da cateva interviuri. Alexandra Stan (28) s-a mutat in luna septembrie 2017 in America, impreuna cu iubitul sau, Bogdan Staruiala, unde spera sa-si duca cariera la un alt nivel. Revenita in…

- Delia Antal a nascut un baiețel in primavara anului trecut, insa botezul a avut loc abia acum, in luna martie. Nașii micuțului Aiden, care s-a nascut in SUA, sunt Cristina Spatar și Razvan Dinca, un cunoscut om de afaceri. Botezul a avut loc la o biserica din Dragomirești Vale, iar petrecerea s-a ținut…

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- Cristina Caramarcu si Alex Cismaru, doi dintre membrii trupei The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, au vorbit la Adevarul Live despre experienta Selectiei Nationale si cum cum se pregatesc pentru competitia muzicala, care va avea loc la Lisabona in luna mai.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt "singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care "sa asigure o decizie…

- Președintele PSD Botoșani, senatorul Doina-Elena Federovici, a anunțat astazi , printr-un comunicat de presa, ca, in urma organizarii Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie, s-a demonstrat inca o data ca PSD este cel mai serios partid din Romania, care urmarește interesele cetațeanului pe baza…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? BOMBA ZILEI UDMR-UL PRADAT DE UN... MAGHIAR! Cu prilejul uneia dintre vizitele efectuate cu regularitate in Statele Unite de catre Laszlo Tokcs, comunitatea maghiara de acolo a luat initiativa lansarii unei chete cu scopul stringerii…

- Studiul IMAS prezentat de liderul USR, Dan Barna, a dat naștere unor polemici uriașe. La cateva ore dupa ce au fost prezentate rezultatele sondajului, au fost date publicitații ale doua sondaje care ofera rezultate contradictorii cu primul.

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- Scandal la Ferma vedetelor intre Diana Dumitrescu și Andrei Duban, dupa ce Grațiela, soția actorului, a fost desemnata Fermierul saptamanii de catre Rona Hartner. Grațiela a fost desemnata fermierul saptamanii și a ales doi servitori, pe Diana Dumitrescu și pe Cosmin Natanticu, moment in care s-a declanșat…

- Actorul Gheorghe Visu se retrage din lumea artistica. Celebrul ” State de Romania” a postat un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit fanilor ca in curand va deveni bunic. Astfel ca, acesta nu va mai urca pe scena. Anunțul a fost facut de Gheorghe Visu inaintea spectacolului „Vania si…

- Un scandal de proporții a fost bagat sub preș de oficialii americani și chinezi, insa a fost scos la iveala de jurnaliștii de la Axios.com. La vizita lui Donald Trump in China, oficialii chinezi nu au dorit sa le permita accesul americanilor cu valiza nucleara a președintelui SUA, ceea ce a nascut…

- Dincolo de prejudecațile care poate inca persista printre straini in ceea ce privește Romania, Alba Iulia este o surpriza placuta pentru cei care o viziteaza. Istorie, ziduri, catedrale, piațete, cafea și bere, oameni minunați, muzee și ghizi competenți, sunt doar cateva dintre imaginile cu care au…

- UEFA a decis sa-l delege pe neamțul Deniz Aytekin, cel care in sezonul trecut a arbitrat meciul FC Barcelona - PSG 6-1, din UEFA Champions League. Dupa acel meci, cei de la PSG i-au reproșat arbitrului de 39 de ani neacordarea a doua lovituri de pedeapsa, unul la faultul lui Mascherano asupra lui…

- Ionela Prodan a decis sa plece din tara, la doar cateva zile dupa ce a fost externata din spital, unde a ajuns din cauza unor probleme cardiace. Ionela Prodan va pleca in America, acolo unde este stabilita una dintre fetele sale, Anca. „In scurt timp, cantareata va pleca spre Las Vegas, asa au decis…

- In urma informatiilor aparute in presa, Mihai Novacescu, fost ofiter SPP, precizeaza ca nu a fost bodyguardul lui Nicu Gheara și ca nu are legaturi cu lumea interlopa."Am vazut cu surprindere o explozie mediatica in presa de ieri in care numele meu este menționat in context negativ, nefavorabil…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Esecul din competiția Exatlon, televizata și in Romania, l-au facut pe Giani Kirita sa-si piarda rabdarea și diplomația. Reactia lui i-a speriat chiar si pe colegii lui din echipa „Faimosii”.

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, miercui, ca 53 de primarii au semnat declaratii &"pro-statalitate&" si împotriva unirii cu România, adaugând ca vor fi sute de localitati care se vor alatura

- Vești bune de la tanara polițista din Vrancea, mama unui copilaș de un an, diagnosticata recent cu tumoare cerebrala. Elena poate fi operata, desi medicii din Romania nu prea-i dadeau șansa aceasta, insa pentru a putea spera la viața ea are nevoie de inca 20.000 de euro. Lenuța Cernica, Elena, așa cum…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Procter & Gamble și Global Shapers Community ofera burse in valoare de 100 000 de dolari pentru proiecte care care susțin egalitatea de gen Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul in ceea ce privește egalitatea de gen, in…

- In Statele Unite exista o cultura a voluntariatului. In ultimii 18 ani, peste 500 de tineri din America au lasat confortul de acasa pentru a ingrijii copiii de la Centrul de Plasament Sfantul Andrei din Iași.

- Scandal total in presa din Romania. Totul a venit dupa dezvaluirile jurnalistului Catalin Tolontan despre un jurnalist din TVR. Șeful Gazetei Sporturilor a devoalat faptul ca realizatorul TVR, Radu Andrei Tudor, a prezentat incognito buletinele de stiri ale postului Digi FM, dupa ce conducerea Televiziunii…

- Printre protagoniștii Galei WKA Fighters League s-a aflat și oradeanul Adrian Maxim, sportivul revenind astfel intr-o gala organizata in Romania, dupa ce a evoluat mai mult in gale din strainatate in ultimii ani. Oradeanul s-a confruntat la categoria 65 kg, pe stil K1, cu italianul Samuele…

- Guvernul considera ca desi numarul de aterizari si decolari din Romania este ridicat, infrastructura aeroportuara se confrunta cu probleme, iar Compania Nationala Tarom se afla intr-o situatie dificila, motiv pentru care are planuri marete pentru aceasta, se arata in noul program de guvernare.

- Nicoleta Botan a fost injunghiata de fostul sau sot. Cei doi erau despartiti din luna noiembrie a anului trecut. Mai mult, femeia obtinuse un ordin de restrictie pentru Marius Botan. Acesta nu avea voie sa se apropie de ea. Ranile provocate de fostul sot au condus la moartea femeii, mama copiilor lui.…

- Scandal fara sfarsit intre Marius Dragomir si fosta lui sotie, Nadia Maftei. Cel mai vandut cantaret roman din anii ’90 a ajuns, din nou, in fata magistratilor, cu femeia alaturi de care are doi copii, din cauza pensiei alimentare pe care artistul trebuie sa o achite. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania…

- Scandal imens cu un actor cunoscut, promovat intens de catre cei de la Antena 1. Acesta este acuzat de fosta iubita ca ar fi rupt-o in bataie. Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania, Nae Nicolae. Acesta este renumit pentru…

- Reprezentantii Ministerului Justitiei au transmis ca Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) „nu figureaza in evidenta” Registrului national de asociatii si fundatii, conditii in care memoriul semnat de mii de magistrati care, la chemarea FJR, s-au opus Legilor Justitiei, nu ar avea legitimitate.

- Scandal de proporții la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne face verificari legate de operațiuni ilegale de scoatere forțata din țara a unor migranți ajunși in Romania din Serbia. Conform informațiilor obținute de PRESSALERT.ro…

- O fetita din Romania a impresionat pana la lacrimi America in anii comunismului. Chemata in cea mai longeviva emisiune TV de la posturile de televiziune din SUA, ea a relatat cum a fost agresata de Securitate, impreuna cu familia sa, pentru convingerile religioase.

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Micuta s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum a fost nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Performanța impresionanta pentru un grup de elevi din Timișoara care au fost premiați la finala unui concurs organizat de NASA. Adolescenții au reușit sa se claseze pe locul secund in finala competiției ZeroRobotics care a avut loc in Massachusetts. Tinerii au avut nevoie de susținere pentru a putea…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Cea mai dificila competiție de rally-raid din lume debuteaza sambata, 6 ianuarie. Vor fi doua saptamani in care piloții vor ataca Anzii și dunele din America de Sud pe parcursul a 9000 de kilometri.

- Procurorii cerceteaza un om de afaceri dupa ce acesta ar fi platit o suma de bani unor interlopi și le-ar fi comandat sa il ucida pe finul acestuia. Barbatul este un patron influent in Targu-Jiu.

- Florida este cel mai insorit stat din America și poate fi o posibila destinație de vacanța pentru cei care doresc sa se bronzeze la soare atunci cand la noi in Romania este mijlocul iernii. Un sejur in Florida este cam tot atat de scump cat ar fi și un sejur la Poiana Brașov. Daca te …

- Liga Studentilor Romani din Strainatate (LSRS) anunta incheierea inscrierilor pentru Competitia Premiile LSRS pentru Excelenta Academica in Strainatate in anul universitar 2016-2017. Ca in fiecare an, concursul din cadrul Galei Studentilor Romani din Strainatate aduce in prim planul societatii romanesti…