- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe noul ambasador al Republicii Ghana la Bucuresti, Virginia Hesse, cu prilejul prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cele doua parti exprimand interesul comun pentru aprofundarea cooperarii bilaterale,…

- A fost scandal de amploare la Inalta Curte de Casatie si Justitie! Fostul ministru al Energiei, Constantin Nita a rabufnit, dupa ce patronul firmei UTI Tiberiu Urdareanu a declarat ca in anul 2013 s-a intalnit cu el intr-un restaurant din Bucuresti si i-a dat un plic cu 30.000 de euro, reprezentand…

- Scandal dupa un accident teribil in Capitala. Doua masini care se aflau la semafor au fost lovite de o a treia care a venit cu viteza din spate. Patru persoane au ajuns in stare grava la spital, iar una dintre victime a...

- Elena, soția lui Ion Voinescu, fostul portar al Stelei care a decedat azi noapte, spune ca n-a primit aprobarea ca trupul soțului sau sa fie depus la Muzeul Sportului din București. "Am vrut sa-l depun la Muzeul Sportului (n.r. ...

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Atacantul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat, joi, dupa infrangerea cu Lazio, scor 5-1, ca el si coechipierii sai nu au respectat nimic din ce le-a transmis antrenorul Nicolae Dica, inaintea meciului, si a marturisit ca la final vestiarul vicecampioanei Romaniei a fost cuprins de deziluzie.…

- NEWS ALERT Doua noi destinatii de pe aeroportul Cluj Wizz Air si aeroportul Cluj au anuntat joi ca in perioada urmatoare vor fi deschise doua noi rute si vor fi suplimentate zborurile spre alte destinatii. Cele doua noi rute sunt Viena, capitala Austriei, o destinatie foarte apreciata de multi…

- Primaria Generala a Capitalei a reactionat dupa ce jurnalistul Catalin Tolontan a prezentat pe site-ul tolo.ro informatia potrivit careia Cristina Neagu are un salariu de 22,000 de euro net pe luna la CSM Bucuresti. Intr-un comunicat de presa trimis redactiei dcnews.ro, Primaria Capitalei a sustinut…

- Procesul referitor la insolventa societatii comerciale Taste It Events amp; Catering SRL, cu sediul social in Mamaia, restaurant Ambasador, a primit un nou termen. Cauza se va afla din nou in fata magistratilor pe data de 22 mai. Asa cum aratam si in editiile precedente, in luna februarie 2015, firma…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Cantarețul Mihai Traistariu este acuzat de fapte grave. Mihai Traistariu s-a inscris la Eurovision Romania 2018 cu o alta piesa decat cea care fusese compusa de o echipa special pentru cantareț."Pana in momentul lansarii pe YouTube a piesei pentru Eurovision 2018, echipa de compozitori credea…

- Pariurile pe un meci international in care joaca o echipa romaneasca sunt dificile pentru ca intervine partea sentimentala, mai greu de administrat. Se pot gasi insa optiuni obiective si in acelasi timp care sa nu fie contra echipei autohtone. In FCSB - Lazio, desigur ca italienii pornesc cu prima sansa…

- Situatie halucinanta la Spitalul de Arsuri din Capitala! Medicul Camelia Roiu acuza ca, recent, a descoperit ca nu i-au fost platite asigurarile la Casa de Sanatate si Casa de Pensii. ,,Din declarațiile actualei directiuni, am ințeles ca acești bani au fost ...

- Liviu Varciu era in culmea fericirii cand fiica lui cea mare, Carmina, se muta la Bucuresti si putea astfel, pentru prima data, sa se bucure in fiecare zi de prezenta ei. Se pare, insa, ca fericirea nu a durat decat trei luni, deoarece atat a reusit adolescenta sa ramana in Capitala. CANCAN.RO, site-ul…

- Grupul Parlamentar Popular European va fi condus de prim-vicepreședintele PPEM, Eugen Carpov. Decizia a fost anunțata în cadrul ședinței de astazi a Parlamentului, urmare a discuțiilor dintre deputații populari europeni. De asemenea, în cadrul grupului parlamentar deputatul…

- Luni, brazilianul Felipe Anderson a fost la un pas de bataie cu antrenorul Simone Inzaghi. Miercuri, nu s-a pregatit și fractura e deschisa la Formello. Ca pedeapsa, nu va fi convocat sambata, cu Napoli, și aproape sigur nu va veni la București pentru duelul cu FCSB de joia viitoare. A doua infrangere…

- Elicopterul SMURD asteptat la Brasov pentru preluarea mamei si a copilului raniti intr-un incendiu la Șinca Veche nu poate interveni din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Prin urmare, cele doua victime vor fi tansportate la Bucuresti cu o ambulanta de transport victime multiple de la Inpsectoratul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni dupa-amiaza, in localitatea brasoveana Sinca Veche, o mama care incerca s=-și salveze copilul din flacari suferind arsuri grave pe 90% din suprafata corpului. Copilul ei are arsuri aproape o treime din corp. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Brasov a solicitat…

- Procurorii DIICOT au facut percheziții in Mioveni, Giurgiu și București in locuințele unor suspecți care ar fi introdus droguri in Penitenciarele Mioveni și Giurgiu. Zeci de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT din Pitești. Anchetatorii au facut nu mai puțin de șapte percheziții au avut…

- Liderul est-european in logistica ridica trei depozite pe 30.000 mp la Cluj CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice din Europa Centrala si de Est, va livra anul acesta 70.000 mp in parcurile industriale din Cluj, Pitesti si Timisoara. În…

- Taximetriștii și patronii firmelor de taxi au facut un scandal monstru in sediul Primariei Capitalei. Acestia s-au certat la dezbaterea noului regulament privind activitatea pe care o desfasoara in Bucuresti.

- Potrivit sursei citate, vineri seara, in jurul orei 20,00, prin apel la 112, o persoana, angajat al unei societati comerciale dintr-un complex situat pe raza Sectorului 2, a sesizat ca o femeie isi agreseaza copilul minor si ca, la momentul in care i-a atras atentia, a avut un comportament violent…

- Ziua Unirii Pincipatelor a fost marcata la Galati printr-un eveniment inedit, mai exact o suta de fete din Romania si Republica Moldova, costumate in ii, cu o vechime cuprinsa intre 70 si 140 de ani au defilat pe holul Universitatii ”Dunarea de Jos” numita si Sala Pasilor Pierduti. Astfel, au putut…

- Mii de oameni din toata tara s-au strans sambata in Piata Universitatii din Bucuresti la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale. La Universitate au avut loc si incidente intre jandarmi si protestatari, dupa ce fortele de ordine au format un cordon si au…

- Un viol in grup, in care ar fi fost implicat și fiul unui polițist a avut loc intr-un apartament din București. O minora din localitatea Bolintin a fost violata de un barbat, in timp ce alți cinci au fost prezenti, unul dintre aceștia inregistrand totul.

- Pieton reținut de Poliția Locala, dupa o traversare neregulamentara. Un barbat care a traversat neregulamentar și apoi a refuzat sa se legitimeze, in fața unei patrule de polițiești locali din București, a fost reținut de aceștia in plina strada. Doar ca lucrurile nu au stat atat de ușor și calm, cum…

- Prognoza meteo pe trei luni: iarna blanda, primavara ploioasa Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Marele actor Dorel Visan, Ambasador al Culturii si Identitații Naționale al CNMR, un exemplu de patriotism, maestrie și respect fața de națiunea romana, sedmneaza și susține acțiunea CNMR prezentata in scrisoarea deschisa adresata Ambasadei Ungariei la București.''Marele patriot și Patriarh…

- Cu toate ca in proiectul de hotarare se precizeaza ca Executivul nu a oferit un raspuns in ceea ce priveste solicitarea municipalitatii pentru transmiterea in subordinea sa a terenului SRTV, la inceputul sedintei, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ca este vorba de ambele terenuri, care…

- Consiliul de Afaceri Romano-American (RABC) si-a desemnat, dupa un proces de selectie de sase luni, propriul candidat la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania. Este vorba despre Tiberius Vadan, expert in afacerile internationale si dezvoltarea afacerilor globale, dupa cum se precizeaza…

- Directorul administrativ al Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi a solicitat interventia Politiei dupa ce patru persoane ar fi aruncat cu sticle in casa sa si l-ar fi aprostrofat. Printre persoanele implicate in scandal se numara si fratele unui fost angajat de-al spitalului, cu care directorul se afla…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, soseste marti la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei, care intervine insa intr-un context politic nebulos, in condițiile in care omologul sau roman, Mihai Tudose, a anunțat…

- Malin Bot a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba jandarmeriei din fata sediului PSD din Bucuresti. Acesta a opus rezistenta, acuzand ca este un "abuz", si a rupt un semn de circulatie din fata portii. Bot protestase timp de circa o ora in fata sediului si fusese legitimat.

- Un scandal cu implicatii grave a izbucnit in sanul comunitatii sirienilor din Romania, iar Politia a demarat deja o ancheta, cu atat mai mult cu cat au fost formulate acuzatii de viol si inselaciune. Sirianul considerat agresor a fost retinut de oamenii legii tocmai cand incerca sa fuga din Romania!…

- Bogdan Chirieac spune ca evenimentul relatat de presa nu o dezonoreaza pe ambasadoarea Olandei, dar ca reacția ambasadei ar putea ridica noi semne de intrebare. "Eu nu ințeleg de ce doamna Ambasador ințelege sa faca atata tevatura pentru acest așa-zis eveniment. Chiar nu ințeleg, mai ales…

- Dumitru Iliescu, fost sef SPP, a facut o serie de afirmații incendiare la adresa ambasadorului Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, privind traducerea legilor Justitiei si ameninta cu o scrisoare deschisa în care va vorbi despre companiile franceze care au

- Gheorghe Turda a avut parte de un spectacol tensionat, in Bucuresti. Cu cateva zile inainte de Craciun, artistul a sustinut un concert in aer liber, care s-a lasat cu scandal. Oamenii au inceput sa injure, sa strige si sa se certe. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.

- Scandal imens intre un fost fotbalist de nationala si cunoscuta vedeta a Antenei 1, Mihai Bendeac. Actorul a postat un mesaj extrem de dur pe Instagram. Bendeac sustine ca l-a surprins pe fostul dinamovist, Marius Niculae cum si-a parcat masina pe un loc rezervat persoanelor cu handicap din cadrul…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a primit-o, joi, in vizita de prezentare, pe Isabel Rauscher, ambasador al Republicii Austria in Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis Agerpres.Cei…

- Multi studenti de la Facultatea de Medicina au fost revoltati dupa ce au descoperit ca videoclipul unei piese cantata de Carmen Serban a fost filmat in biblioteca Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila“ din Bucuresti. O ancheta interna a fost demarata pentru a fi stabilit cine si a dat…

- Scandal la Capitala, in legatura cu intenția consilierilor PSD-ALDE de a mai suplimenta cu 60 de milioane de euro capitalul celor 22 de firme municipale inființate de PSD și primarul general Firea. USR va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuirea banilor alocati acestor companii, a declarat…