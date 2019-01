Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Mantea a primit critici din partea fanilor, legate de show-ul matrimonial pe care il modereaza la Kanal D. Bruneta n-a suporat prea mult și a dat imediat replica. Prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea se afla la carma emisiunii „Puterea dragostei”, de la Kanal D. Unii dintre fanii show-ului…

- Emisiunea matrimoniala „Puterea dragostei“, cu Andreea Mantea prezentatoare, a debutat astazi la Kanal D, iar telespectatorii i-au putut cunoaste pe cei 12 concurenti, sase baieti si sase fete.

