Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul național anti-corupție din Ucraina (NABU) a demarat o ancheta impotriva președintelui Parlamentului ucrainean, Andriy Parubiy, acesta fiind suspectat pentru deturnare de fonduri din bugetul de stat, relateaza site-ul agenției Unian, conform Mediafax."La 10 aprilie 2019, o persoana…

- Biroul Național Anti-corupție din Ucraina (NABU) a demarat o ancheta împotriva președintelui Radei Supreme a Ucrainei (Parlamentului Ucrainei), Andriy Parubiy, acesta fiind suspectat de deturnare de fonduri din bugetul de stat, relateaza site-ul agenției Unian."Pe 10 aprilie 2019, o persoana…

- ■ Tribunalul Neamt a intors la Parchet cauza in care fostul primar de Bacau era acuzat de mai multe infractiuni ■ in acelasi dosar era inculpat si fratele celebrilor fotbalisti Lucian si Dorin Goian ■Procesul in care fostul primar de Bacau, Romeo Stavarache, ar fi trebuit sa fie judecat la Tribunalul…

- 25 de polițiști au fost raniți sâmbata în Ucraina în timpul confruntarilor cu ultranaționaliștii, care au încercat sa atace convoiul prezidențial într-un oraș unde președintele Petro Poroșenko, care vizeaza un al doilea mandat la alegerile de la sfârșitul lui martie,…

- Acuzat de deturnare de fonduri, Andreu Subies a demisionat, vineri, din functia de vicepresedinte al federatiei spaniole de fotbal (RFEF) potrivit news.roEl era in functie din iulie 2018 si a dorit sa demisioneze in noiembrie, insa presedintele Luis Rubiales a refuzat sa accepte. De…

- Deputatul Florin Roman, vicepresedinte al PNL, acuza Partidul Social Democrat (PSD) de ”spalare de bani” si de ”deturnare de fonduri”. Faptele ar rezulta dintr-un raport de control al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) privind modul in care au fost cheltuiti banii primiti din subventiile acordate…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a acuzat, vineri, la Alba Iulia, Partidul Social Democrat (PSD) de "spalare de bani" si de "deturnare de fonduri" pe baza unor informatii cuprinse intr-un raport de control al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) privind modul in care au fost cheltuiti banii…

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, refuza sa demisioneze pe fondul unui scandal de coruptie, declarand ca el si staff-ul sau au actionat corect si ca cetatenii canadieni isi vor spune cuvantul in aceasta privinta la alegerile federale din octombrie, scrie The Guardian.