- Tensiunile dintre populiștii de la putere in Italia cresc vineri la cote și mai inalte, liderul Mișcarii 5 Stele, Luigi Di Maio, acuzandu-și partenerul de coaliție, Liga, ca amenința sa darame guvernul din cauza anchetei privind corupția care il vizeaza pe consilierului economic al primului-ministru…

- Procurorii italieni au deschis o ancheta impotriva unui subsecretar de stat in ministerul transporturilor, consilier economic al vicepremierului Matteo Salvini, au informat joi surse judiciare, conform agentiei Reuters potrivit Agerpres. Armando Siri, membru marcant al partidului de dreapta…

- Ian Pearson, CEO-ul Ford Romania, a explicat ca a avut discuții cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și premierul Viorica Dancila, iar aceștia l-au inștiințat ca sunt intarzieri la construcția drumului expres Craiova-Pitești. Pearson a spus ca așteapta de la Guvern un plan cu grafice foarte clare…

- Atat Roma, cat si La Valletta au refuzat accesul in apele lor teritoriale a navei Alan Kurdi, inchiriata de organizatia umanitara germana Sea Eye, care a recuperat la 3 aprilie 64 de migranti din largul coastei libiene. Doua din cele 12 femei aflate la bord au fost preluate saptamana aceasta…

- Tsvetan Tsvetanov, liderul adjunct al partidului GERB, aflat la putere in Bulgaria, si-a dat demisia din parlament miercuri in urma unui scandal privind achizitionarea de apartamente de lux la preturi preferentaile care a dus deja la demisia altor trei politicieni importanti, scrie Reuters, conform…

- "Dintre cele 13 tari care au semnat memorandumul cu China, Italia este singura care reamintește principiile și regulile europene", a declarat premierul Giuseppe Conte la finalul întâlnirii de la Palatul Chigi, dupa care s-a referit la semnarea fara modificari a memorandumului cu…

- Propunerile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru ministerul Transporturilor si cel al Dezvoltarii, au dus la certuri in sedinta Comitetului Executiv al partidului, au declarat surse politice pentru Mediafax. Dragnea a propus ca la Dezvoltare sa fie nominalizat Daniel Suciu, iar la Transporturi Razvan…

- Partidul de extrema dreapta Liga, condus de vicepremierul Matteo Salvini, este principalul invingator al alegerilor regionale desfasurate duminica in Italia in Abruzzo (centru), in timp ce partenerul sau din coalitia de guvernare, Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), a suferit o infrangere dureroasa,…