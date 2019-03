Scandal de amploare și bătaie cu bâtele în fața unui sediu de poliție Scandalul de amploare a avut loc in mijlocul drumului, chiar in fața sediului de poliție din Bolintin, spune Romania TV. Rafuiala a avut loc intre doua familii de rromi care s-au certat, se pare, din cauza unei fete. Trei persoane au fost ranite in urma altercației. Acestea au ajuns la spital, una fiind in stare mai grava. Poliția și jandarmeria a intervenit imediat pentru aplanarea conflictului. Un dosar penal a fost deschis pentru tentativa de omor. Vezi și: Controale in bisericile din Brașov. "Arsenie Boca", marca inregistrata Ai fost in șomaj?… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

