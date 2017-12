Stiri pe aceeasi tema

- Apple si-a inselat utilizatorii prin faptul ca a incetinit, fara un avertisment in prealabil, modelele mai vechi de iPhone - e acuzatia adusa gigantului IT in cadrul celor opt procese intentate la tribunalele federale din California, New York si Illinois. Este posibil ca acestea sa se transforme…

- Apple a investit multi bani si chiar a compromis putin design-ul de pe iPhone X pentru a integra senzorul Face ID, capabil sa recunoasca fata utilizatorului chiar si in bezna totala. Acesta este insa momentan folosit doar pentru securizarea dispozitivului si pentru functiile Animoji, dezvoltatorii de…

- In ultimele saptamani, s-a dezbatut foarte mult o conspiratie legata de incetinirea iPhone-urilor de catre Apple. Acum a iesit la iveala ca este adevarata. Nu se astepta nimeni. Din pacate, oficialii Apple au facut mai multe declaratii in ultimele zile care nu te vor bucura daca esti utilizator…

- Apple a anuntat ca investeste 390 de milioane de dolari in Finisar, o companie care ii ajuta sa construiasca chip-urile ce aduc functiile de distanta si adancime in cadrul tehnologiei din camera foto a unor produse precum iPhone X si AirPod, potrivit Business Insider. In urma investitiei…

- Gigantul american Apple a confirmat luni ca a ajuns la un acord pentru preluarea aplicatiei Shazam, care permite utlizatorilor sa identifice o melodie prin simpla directionare a telefonului spre sursa audio, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Apple nu a oferit detalii legate de preţul tranzacţiei.…

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Gigantul american Apple, care sta pe un munte de cash de peste 250 miliarde de dolari, se afla in discutii pentru achizitia companiei britanice Shazam Entertainment care a dezvoltat o aplicatie mobila de recunoastere a melodiilor pe baza inregistrarii cu telefonul mobil a unei sectiuni din cantec,…

- O vulnerabilitate de securitate din cadrul unui soft Apple putea da hackerilor controlul intregii locuințe și a gadgeturilor din aceasta, de la incuietorile inteligente de pe uși la termostat sau camere video, scrie The Verge . Potrivit publicației online 9to5Mac , vulnerabilitatea se afla in programul…

- Ungaria continua sa se opuna cu fermitate imigratiei ilegale, iar Uniunea Europeana ar trebui sa-si canalizeze eforturile in directia apararii granitelor sale externe, a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, comentand o propunere de compromis a Estoniei cu privire la reforma…

- Grupul italo-american Fiat Chrysler Automobiles (FCA) este in negocieri cu producatorul auto sud-coreean Hyundai Motor pentru un parteneriat tehnic, a anunțat sambata șeful FCA, Sergio Marchionne, transmit Reuters și Bloomberg. Alianța ar putea deveni ''una solida'' deși nu exista…

- Grupul auto german Volkswagen poarta discutii vizand preluarea unei participatii la GAZ, un producator rus de autovehicule comerciale usoare, au declarat vineri pentru Reuters mai multe surse din apropierea discutiilor.

- Grupul PSA, producatorul Peugeot, care a platit General Motors 1,3 miliarde de euro pentru Opel, vrea ca grupul american sa ii ramburseze jumatate din aceasta suma, dupa ce a descoperit amploarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon ale vehiculelor produse de divizia germana si expunerea…

- Unele state europene se opun planurilor UE de crestere a impozitelor pentru companiile multinationale din industria tehnologiei, potrivit unui proiect obtinut de Reuters, care ar putea provoca nemultumire publica dupa dezvaluirile din ultima perioada legate de schemele de evitare a platii impozitelor.…

- Acuzatiile sunt extrem de grave in ceea ce priveste exploatarea tinerilor studenti chinezi care erau forțati sa lucreze pe linia de asamblare a lui iPhone X. Studenții ar fi fost constranși sa lucreze cate 11 ore pe zi timp de 3 luni, ca o forma de practica necesara pentru absolvire. Dar, potrivit dezvaluirilor,…

- Apple este o companie cunoscuta pentru limitari software de la generatie la generatie doar pentru a incuraja un upgrade, iar noile iPhone 8 si X nu fac exceptie de la aceasta regula. Noul mod „portret” disponibil pe camerele iPhone 8 Plus si iPhone X ofera capabilitatea de a schimba efectele dupa realizarea…

- Moartea lui Thi Xoan a fost investigata de polițiști, care au concluzionat ca de vina nu ar fi fost incarcatorul, ci faptul ca acesta era rupt și prins cu o banda de scotch. In momentul in care adolescenta s-a atins de el, firele care ieșeau din cablu ar fi curentat-o. Trupul fetei a fost…

- Producatorul italian de incaltaminte Aquazzura Italia SRL a anulat procesul intentat companiei conduse de Ivanka Trump, pe care o acuza ca a copiat modelul „Wild Thing” pentru a crea unul mai ieftin, numit „Hettie”, potrivit Reuters, scrie news.ro.Aquazzura, Trump si coinculpatul Marc Fisher…

- ING a lansat, in premiera in Romania, pentru clientii sai optiunea de logare in aplicatia Home Bank prin intermediu Face ID disponibil pentru terminalele iPhone X de la producatorul american Apple, scrie Ziarul Financiar.Produsul este valabil momentan doar pentru clientii ING. Grupul olandez…

- O noua investigație de amploare vizeaza din nou brand-ul auto german Volkswagen. Administratia SUA pentru Siguranta traficului rutier a initiat o investigatie in cazul unor defectiuni ale airbagurilor montate la 415.000 de vehicule Volkswagen, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax .…

- Sistemul de recunoaștere faciala Face ID de pe iPhone X a fost deja compromis, la nici doua saptamani de la lansarea oficiala a noului varf de gama de la Apple , iar cel care a demonstrat vulnerabilitatea este un hacker din Vietnam, scrie Reuters . Ngo Tuan Anh, vicepreședinte al companiei de securitate…

- Un cuplu care se afla intr-un muzeu de arta din Munchen a dat peste o pictura din 1860 a artistului austriac Ferdinand Georg Waldmuller, transmite Motherboard . In opera, numita „Cea asteptata”, apar un barbat si o femeie, iar in mainile tinerei se observa ceva ce seamana cu un smartphone. Potrivit…

- Una dintre noutatile cu care cei de la Apple au venit in acest an este controversata Face ID, functia de recunoastere faciala care este prezenta pe noul flagship al companiei californiene, iPhone X.

- Directorul sportiv al FCSB a participat la o bataie izbucnita intr-un cunoscut club bucureștean. Oficialul „roș-albaștrilor” s-a aparat și a precizat ca n-a facut decat sa-și apere onoarea de familist

- Mai multi utilizatori care locuiesc in regiuni ale globului in care temperaturile sunt mai scazute s-au plans pe retelele sociale de faptul ca iPhone X nu mai functioneaza cand ies din casa. Concret, ecranul nu mai raspunde la niciun fel de comenzi cand temperaturile sunt reduse. Defectiunea apare…

- Grupul CEFC China Energy, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, si grupul petrolier rus Rosneft vor studia posibilitatea construirii un combinat petrochimic in sudul Chinei, a anuntat vineri grupul Rosneft, informeaza Reuters.

- Tot mai multi utilizatori de telefoane Galaxy Note8, S8 si S8+ se confrunta cu dificultati in desfasurarea apelurilor, vinovat fiind microfonul care pierde in timp din sensibilitate. Aparent, perforatia pentru microfon aplicata pe carcasa acestor telefoane este realizata incorect, gaura astupandu-se…

- Gigantul american Apple a fost dat in judecata de catre Corephotonics, o firma din Israel, care acuza ca i-a incorporat fara autorizație tehnologia in camerele duale de pe iPhone 7 Plus și iPhone 8 Plus, scrie Reuters . Acestea folosesc doua lentile. David Mendlovic, directorul executiv al Corephotonics,…

- Paradise Papers au dezvaluit faptul ca Apple isi tine aproape toti banii intr-un paradis fiscal. Compania are peste 250 de miliarde de dolari, cash, intr-o entitate din Jersey, Channel Islands. Daca v-ati intrebat ce poate cumpara compania cu atatia bani, va oferim mai jos cateva exemple, furnizate…

- Gigantul chinez Huawei va transfera in Romania mai multe departamente din Europa, urmand sa fie create mai multe locuri de munca, in special in sectorul serviciilor, potrivit ZF . „Suntem aici de peste 13 ani. Centrul nostru de servicii financiare este localizat in Romania si avem, de asemenea, un numar…

- Mai multi medici, patroni de clinici si functionari de la Casa Nationala de Sanatate sunt acuzati ca au pus bazele unui grup infractional organizat care a facut milioane pe spinarea unor pacienti, unii dintre acestia fiind morti la data la care „specialistii” le faceau „investigatii”. …

- Producatorul taiwanez HTC a prezentat in cadrul unui eveniment ce a avut loc la Londra flagship-ul U11+. U11+ este o evolutia a modelului U11, lansat tot anul acesta. Noul smartphone pastreaza caracteristicile si, in mare, designul versiunii anterioare, aducand un plus in ceea ce priveste ecranul si…

- Samsung Electronics a raportat un profit brut fantastic, de 12,9 miliarde de dolari, pe cel de-al treilea trimestru, generat in special de livrarile de ecrane și memorii pentru Apple și cererea de smartphone-uri Galaxy Note 8, dar și o performanța solida in vanzari a seriei J, care vin cu carcasa metalica…

- Volkswagen, BMW si Daimler au avertizat autoritatile de reglementare din Uniunea Europeana ca un plan de recomandari privind redeventele pentru brevede, care in opinia lor favorizeaza Qualcomm si Ericsson, ar putea afecta consumatorii si ingradi inovatia, miza fiind vanzari de ordinul miilor de miliarde…

- Apple inaugureaza vineri precomenzile pentru iPhone X, care ar putea fi cea mai importanta zi pentru noul smartphone, cu o saptamana inainte ca dispozitivul sa fie disponibil in magazine. Cumparatorii vor putea incepand de vineri sa precomande iPhone X, care va fi livrat in magazine incepand din 3 noiembrie.…

- Google are probleme cu noua generație a smartphone-urilor Pixel 2, utilizatorii plangandu-se pe internet de mai multe probleme cu ecranele. Gigantul a anunțat ca a deschis o investigație in acest sens, scrie Reuters . Mai exact, este vizat modelul mai mare, Pixel 2 XL, iar problemele intampinate sunt…

- Cu cateva zile inainte ca Apple sa demareze precomenzile pentru mult-așteptatul iPhone X, un studiu realizat de firma de brokeraj Bernstein arata o cerere substanțiala, nu excepționala, pentru noul dispozitiv, aproximativ o treime din respondenți intenționand sa cumpere telefonul, transmite Reuters.In…

- Tot mai multe surse confirma vanzarile slabe inregistrate de iPhone 8, iar repercusiunile ne dovedesc ca nu este vorba doar de zvonuri. A fost previzibil. In cadrul celui mai recent eveniment Apple, gigantul a anunțat trei telefoane, iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone X. In timp ce iPhone 8 s-a lansat…

- China ar putea bloca producția și exporturile iPhone, iar intreaga planeta ar fi afectata de o astfel de masura, potrivit Reuters. Producatorul de cipuri Qualcomm a dat in judecata Apple la un tribunal din Beijing, acuzand producatorul iPhone de incalcarea brevetelor sale.

- iPhone 8 a avut doar 15 minute de glorie in prezentarea recenta a celor de la Apple, pana cand a fost dezvaluit iPhone X, iar acest detaliu se reflecta in vanzari. 2017 a fost primul an din istoria Apple in care au fost anunțate trei iPhone-uri de top, iPhone 8, iPhone 8 Plus și iPhone […]

- Grupul chinez Huawei a lansat smartphone-urile Mate 10 și Mate 10 Pro in lupta cu Apple și Samsung, modelele fiind dotate cu procesoare cu inteligența artificiala incorporata și posibilitatea ca modelele sa fie utilizate ca un PC. Care sunt specificațiile Huawei Mate 10 are un ecran LCD de 5,9 inchi,…

- In plin scandal guvernamental, DNA da o noua lovitura PSD-ului! Un cunoscut lider e pus sub urmarire penala și sub control judiciar intr-un dosar de corupție cu un prejudiciu de peste 93 de milioane de euro. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…

- Apple a ajuns sa produca in ultima perioada mai multe adaptoare decat produse la care sa le ataseze, renuntand in ultimii doi ani la mufe USB standard, jack-ul de casti de pe telefoane, iesiri HDMI si DisplayPort si multe altele. Google nu doreste sa fie lasat in urma si odata cu trecerea la noile smartphone-uri…

- Cum iti suna un "iPHONE 8 GRATUIT"? Suna foarte bine, nu? Din pacate, e fals si s-ar putea sa primesti asa ceva pe mail, Facebook sau WhatsApp. Telekom Romania a anuntat deja precomenzile la iPhone 8 si iPhone 8 Plus si nu, nu are niciunul de dat gratuit. Totusi, asta nu-i opreste pe unii…