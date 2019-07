Stiri pe aceeasi tema

- Soferul masinii in care se intorcea de la mare Bianca Dragusanu a fost prins drogat cu cocaina, la Fetesti. Tanarul, Alexandru Claudiu P., conducea un... The post Soferul masinii in care se intorcea de la mare Bianca Dragusanu a fost prins drogat cu cocaina, la Fetesti appeared first on Renasterea banateana…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Focșani au oprit azi in trafic, in jurul orei 17.45, un autoturism pentru un control de rutina. La volan se afla un tanar, in varsta de 23 de ani, din municipiul Focșani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul Drug test iar rezultatul…

- Toni Grebla, secretarul general al Guvernului, a declarat ca terenul pe care se afla Muzeul Antipa din București este proprietatea statului, dat in folosire gratuita, dar "folosința poate fi retrasa și atribuita altei instituții".Citește și: Peste 600 de membri ai organizației PNL București,…

- Un conducator auto din București a fost oprit in Mamaia pentru un control de rutina a echipajelor de la rutiera. Noile aparate cu care a fost dotata poliția din Constanța au scos la iveala un rezultat surprinzator. Barbatul consumase cocaina, iar surprizele nu s-au oprit aici!

- Furtuna abatuta in aceasta seara asupra Capitalei a produs deja pagube si era cat pe ce sa faca si victime, dupa ce un copac s-a prabusit peste o Dacia Logan pe strada Mircea Vulcanescu.

- Unul dintre liderii care aproviziona vedetele cu droguri la festivalurile de pe litoral a fost reținut, dupa moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu, intr-un dosar instrumentat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) din Iași. DIICOT…

- Alerta printre copii, parinti si profesori! Un elev din clasa a VI-a s-a certat cu un coleg de clasa, a venit la scoala cu un briceag și l-a fugarit, doar ca a fost in scurt timp lovit de o mașina! Incidentul s-a produs la o școala din București!