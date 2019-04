Scandal cu raniti la priveghiul rapperului asasinat

Stiri pe aceeasi tema

- Nouasprezece persoane au fost ranite luni seara intr-o busculada produsa in timpul unei ceremonii funerare organizate la Los Angeles pentru rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal duminica in fata magazinului sau din sudul orasului, relateaza marti Agerpres, care citeaza AFP.

- Momente de coșmar la ceea ce se presupunea a fi un moment solemn in memoria rapperului american Nipsey Hussle. Artistul a fost ucis in plina strada, duminica, iar mai mulți oameni s-au strans la priveghi, pentru a-și lua „adio”.

- LAPD a anuntat luni noapte ca un barbat in varsta de 29 de ani, Eric Holder (foto jos), este suspenct in cazul asasinarii rapperului Nipsey Hussle, scrie Variety. Politia a cerut ajutorul cetatenilor in vederea localizarii lui Holder. Potrivit detectivilor, Holder l-a impuscat duminica pe…

- Suspectul in cazul asasinarii rapperului Nipsey Hussle a fost identificat de politia din Los Angeles, conform anuntului facut de reprezentanti ai autoritatilor. Luni seara, mai multe persoane au fost ranite la priveghiul improvizat la Los Angeles, scrie news.ro.LAPD a anuntat luni noapte ca…

- Cel putin sase persoane au fost ranite luni seara intr-o busculada produsa in timpul unei ceremonii funerare organizate la Los Angeles pentru rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal duminica in fata magazinului sau din sudul orasului, relateaza marti AFP. Sute de persoane s-au adunat pentru a aduce…

- Nipsey Hussle a fost una dintre cele trei persoane impuscate. Incidentul s-a petrecut la ora locala 15.20 (noaptea duminica spre luni in Romania, ora 01.20), in fata magazinului Marathon Clothing, pe care acesta abia il deschisese. Celelalte doua persoane impuscate se afla in stare critica, insa…

- ​Cel puțin 19 persoane au murit în urma unor explozii cauzate de doua bombe la o biserica din Filipine, printre victime aflându-se civili și reprezentanți ai forțelor de ordine. Exploziile au avut loc în timpul slujbei religioase, pe o insula din sudul…

- Mii de persoane au participat miercuri la Belgrad la un mars in memoria lui Oliver Ivanovic, un politician al minoritatii sarbe din Kosovo, asasinat in urma cu un an in fata biroului sau de agresori necunoscuti, relateaza AFP. "La un an de la asasinat, nu stim cine l-a ucis si cine a ordonat crima",…