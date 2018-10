Stiri pe aceeasi tema

- Politistii IPJ Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in zona Garii CFR acolo unde avea loc un scandal. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, un echipaj de politie rutiera a fost solicitat in zona Garii C.F.R. Constanta in urma producerii unui…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un tanar, in varsta de 26 de ani, din orasul Harsova, care ar fi postat un filmulet pe o retea de socializare in care incalca mai multe reguli privind circulatia rutiera pe drumurile publice, informeaza IPJ Constanta.Astfel, persoana…

- A fost scandal mare, miercuri, in zona Spitalului CFR din Ploiești. Doi polițiști locali au fost agresați dupa ce au oprit, pentru cercetari, persoane care transportau peturi cu un carucior. Echipajul format din polițiști locali au oprit, pentru verificari, persoane suspectate ca au furat peturi, pe…

- Incidentul a avut loc pe DN 17A, in comuna Marginea. Polițiștii au pornit in urmarirea unui autoturism, despre al carui șofer aveau informația ca s-a urcat baut la volan. Dupa o cursa nebuna oamenii legii au reușit sa il opreasca pe șoferul in varsta de 60 de ani. In momentul in care șoferul…

- Oamenii legii au intrat in alerta imediat dupa producerea scandalului, insa pana la sosirea lor romii au disparut de la fața locului, lasand in urma lor patru mașini. Polițiștii au inceput cercetarile și au pus autoturismele, doua inmatriculate in județul Arad și doua in Franța, sub…

- In cazul in care va gandeati ca doar Cristian Boureanu este singurul care nu asculta de politie si se crede regele soselelor, ei bine, lucrurile nu stau deloc asa. O alta figura cunoscuta din Romania a...

- Polițiștii clujeni au fost sesizați, marți seara, în jurul orei 21.15, cu privire la dispariția unui minor.Conform oamenilor legii, în jurul orei 20:30, un minor în vârsta de 11 ani, care se juca în fața unui imobil din cartierul Gheorgheni, ar fi plecat…

- Un sofer care parcase neregulamentar pe o strada din Constanta a fost incatusat, aseara, de politistii locali, pentru ca a refuzat sa se legitimeze, a devenit recalcitrant si i-a insultat pe oamenii legii.