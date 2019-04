Scandal cu plata salariilor înainte de Paşte. Banii vor intra pe card până joi Situatia s-a detensionat doar dupa ce liderul de sindicat s-a deplasat la sediul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) din Petrosani, iar conducerea societatii le-a promis protestatarilor, prin telefon, ca salariile vor fi achitate in cursul zilei de joi. "Oamenii sunt nemultumiti pentru ca nu si-au primit plata pe luna martie, iar unii dintre ei incep sa aiba probleme deoarece nu-si pot achita alte obligatii, la timp. Conducerea CEH a promis ca pana joi dupa-amiaza banii vor fi virati pe cardurile de salarii. Daca angajatii termocentralei nu-si vor primi banii in cursul zilei de joi,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

