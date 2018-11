Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Mantuirii Neamului a fost sfintita duminica de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu si Patriarhul Daniel, alaturi de care sa afla mai multi ierarhi romani si straini. Aproximativ 20.000 de bucuresteni si peste 30.000 de pelerini din toata tara sunt prezenți, duminica, la sfintire. Catedrala Mantuirii…

- Patriarhul Daniel e mulțumit și nu prea cu dimensiunile Catedralei Manturii Neamului. Cel mai important om din ierarhia bisericeasca din Romania ar fi vrut ca aceasta sa fie mult mai incapatoare. Catedrala Manturii Neamului a fost sfințita azi , iar la eveniment au participat circa 30.000 de oameni.…

- Zi-eveniment pentru credinciosii ortodocsi din Romania: Catedrala Mantuirii Neamului a fost sfintita in cadrul unei slujbe oficiate, in romana, dar si in greaca, de catre Preafericitul Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, si Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului…

- Mii de oameni asista la ceremonii, urmarind slujba pe ecrane montate afara. Catedrala nu are autorizație de securitate pentru incendiu, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența a transmis ca Patriarhia poarta intreaga responsabilitate pentru siguranța participanților la evenimentele de astazi. Reprezentanții…

- Peste 20.000 de credincioși din toata țara au luat parte, astazi, la slujba de sfințire a Catedralei Neamului. Nu mai puțin de 100 de preoți au oficiat slujba de sfințire a impunatoarei biserici. Patriarul Daniel le-a vorbit celor prezenți."Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și care…

- Eveniment Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Mii de oameni au venit la slujba. Premierul Dancila a ajuns. Peste 30.000 de credinciosi din tara si 2.000 de invitati oficiali sunt asteptati la eveniment Tweet Print Mail Premierul Viorica Dancila a ajuns, duminica, dimineata, in jurul orei 08.00,…

- Administratia prezidentiala a declinat invitatia facuta de Patriarhul Daniel facuta lui Klaus Iohannis de a participa duminica, 25 noiembrie, la slujba de sfintire a Catedralei Mantuirii Neamului, transmite RomaniaTV.net. Catedrala Mantuirii Neamului va fi sfintita duminica, iar in timpul Sfintei Liturghii…

- Catedrala Mantuirii Neamului va fi sfintita duminica, iar in timpul Sfintei Liturghii vor avea acces in catedrala doar cei 2.000 de invitati oficiali. Slujba va fi oficiata de catre Patriarhul Daniel, alaturi de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Dintre invitatii de vaza…