- Echipaje ale ISU Timis au evacuat, sambata, 32 de persoane din sauna unei sali de sport din Timisoara, unde a izbucnit un incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. 'Incendiul a fost lichidat dupa ce la fata locului…

- Atacul a avut loc in zona Centrului comercial Arndale, situat in centrul orasului Manchester, afirma surse citate de publicatia The Telegraph si de postul Sky News. Politia a confirmat ca "mai multe persoane" au fost injunghiate de un individ care a atacat la intamplare. Conform presei briatnice,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza femeii in varsta de 51 de ani. Aceasta a vrut sa traverseze Bulevardul Liviu Rebreanu pe trecerea de pietoni, dar pe culoarea roșie a semaforului. A fost lovita și tarata cațiva metri de autotrenul al carui șofer tocmai ce virase dreapta de…

- Mai multe persoane au fost duse la audieri pentru trafic de persoane, constituire de grup infractional organizat si proxenetism, dupa ce lucratori ai DIICOT Timisoara au descins, joi, la noua adrese din municipiul resedinta pentru anihilarea unei retele care se ocupa cu traficul de persoane si prin…

- Un nou accident rutier a avut loc in Calea Șagului, de aceasta data inspre ieșirea din Timișoara, dupa ce seara trecuta doua autoturisme au fost distruse, iar doua persoane ranite grav. In aceasta dimineața, la intersecția cu magazinul Metro, un autoturism și un tir s-au tamponat, doua persoane, ambele…

- Accident grav in aceasta seara, in Calea Șagului din Timișoara. In urma coliziunii, unul dintre autoturisme s-a rasturnat pe mijlocul șoselei. Din primele informații, doua persoane au ramas incarcerate. UPDATE Conform primelor informații de la fața locului, accidentul s-a produs intre doua autoturisme,…