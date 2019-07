Scandal cu cuțite la Focșani. Două persoane, înjunghiate Doua persoane au fost injunghiate pe o strada din Focșani. Mascații au intervenit imediat la fața locului, scrie Adevarul. Totul a pornit se pare de la o reglare de conturi dintre doua familii de romi. Acestea s-au luat la bataie, iar in altercație au folosit inclusiv cuțite. Totul s-ar fi intamplat sub privirile trecatorilor, in plina strada. In urma scandalului o femeie și un barbat au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au fost injunghiați. Victimele au fost transportate imediat la spital. Mai mulți suspecți au fost reținuți de polițiști și conduși la audieri. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost batuta crunt de mai multe persoane, femei și barbați, pe bulevardul Unirii din Focșani, vizavi de Comisariat. Incidentul a avut loc in jurul orei 21.45. Mai multe persoane care stateau la aer pe o bancuța au fugit, la fel și trecatorii. Conform unor surse, femeia a ajuns la spital, dupa…

- Cazul fetiției de opt ani din Baia de Arama, județul Mehedinți, a scandalizat opinia publica, iar in aceasta seara sute de persoane s-au adunat in fața familiei Șaramat pentru a cere autoritaților sa adopția.

- Zeci de mii de persoane s-au adunat duminica, la Hong Kong, unde furia era palpabila, in urma unor confruntari violente intre manifestanti si politisti, in pofida pasului inapoi facut de Guvernul local, care a suspendat un proiect de lege controversat cu privire la extradarea catre China, relateaza…

- Trei barbati au fost arestati preventiv pe o perioada de 30 de zile, fiind cercetati pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a...

- Neacordarea e prioritate a bagat doua persoane in spital, duminica, in urma unui accident produs pe o strada din Campina. Evenimentul a avut loc pe strada Griviței. Poliția Prahova a anunțat ca, in urma impactului, doua persoane au fost ranite ușor. Este vorba despre un barbat de 64 de ani și o femeie…

- Cateva sute de persoane s-au imbracat in veste galbene si au iesit in strada duminica, de ziua alegerilor europarlamentare, la Bruxelles, capitala Belgiei. Ei s-au reunit pentru a denunta o Uniune Europeana „anti-democratica si ultra-liberala“.

- ACCIDENT rutier cu doua autoturisme implicate, in Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Doua persoane au fost ranite. Un accident rutier a avut loc duminica, in jurul orei 11.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. La locul evenimentului rutier intervine detașamentul de pompieri Alba Iulia…

- Medicii și asistentele din cadrul Unitații de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean au avut parte de o activitate intensa in zilele de Paște. Aproximativ 150 de persoane s-au prezentat zilnic, de sarbatorile pascale, la UPU Focșani pentru a primi ingrijiri medicale. Cele mai multe persoane care…