- Prețul mediu pe metrul patrat util a ajuns la 1.200 de euro in Romania in luna martie, atat pentru locuințele noi, cat și pentru cele vechi, potrivit indicelui Imobiliare.ro. Prețul este cu 0,3% mai mult decat la finele lunii anterioare, cand era de 1.197 euro pe metrul patrat. Cele mai mari creșteri…

- OSF Global este o companie de dezvoltare software, soluții cloud și eCommerce care ofera servicii de consultanța, dezvoltare de aplicații și implementare pentru companii in curs de dezvoltare, atat in sectorul B2B, cat și B2C. OSF integreaza soluții personalizate pentru a crea maximul de valoare…

- Compania canadiana de IT OSF Global a deschis un nou biroul, la Craiova, si va reloca echipa de la Pitesti intr-un sediu mai mare, ajungand la sapte centre pe plan local, parte a strategiei de extindere la nivel national. “Ca parte a strategiei noastre de expansiune, luna aceasta am deschis…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- ELKO Romania, companie membra a grupului ELKO specializata in distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, anunța semnarea unui acord de distributie cu Vestel, una dintre cele mai mari companii tehnologice din Europa. Vestel este un consortiu format din mai multe companii specializate…

- Actiunile Facebook au scazut cu peste 5% in timpul tranzactiilor de luni, dupa anuntarea de catre autoritatea pentru protectia consumatorilor a unei investigatii referitoare la modul in care compania a permis ca datele a 50 de milioane de utilizatori sa ajunga in posesia firmei de consultanta politica…

- Compania de dezvoltare imobiliara AFI Europe, proprietara mallului AFI Palace Cotroceni din Bucuresti, a anunțat ca David Hay a demisionat din funcția de director executiv al subsidiarei din Romania, dupa șapte ani la conducerea operațiunilor locale.

- Compania germana Sennheiser va deschide o fabrica in Romania, la Brașov. Aceasta va fi cea de-a patra fabrica a companiei, care deține 3 astfel de unitați in Germania, Irlanda și Statele Unite. Sennheiser, specializata in producția de electronice audio precum microfoane, caști sau accesorii pentru telefoane,…

- Cinci cetateni romani si-au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr-un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord-Brabant, in Olanda. Autoritatile din Romania au fost informate in legatura cu acest accident, iar Ambasada Romaniei…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat…

- Lidl a ajuns de curand la 200 de magazine și 5.000 de angajați in Romania, dar compania germana nu da semne de oprire a extinderii. Retailerul cauta acum asistent manager in mai multe orașe, respectiv Iași, Vaslui și Tulcea. Postul din Iași este in cadrul unui departament intern, un fel de secretariat.…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Elicoptere de tipul celor folosit la capturarea teroristului Osama ben Laden vor fi asamblate si reparate la noi in tara. Compania de stat Romaero se pregateste sa semneze contractul cu firma americana Sikorsky, cea care fabrica piesele. Aparatele de zbor vor fi folosite de armatele din 20 de tari din…

- Agentia de brokeraj Dunwell, specializata in segmentul industrial al pietei imobiliare, si-a propus sa atinga o cota de piata de 10% in primul an de activitate. Compania fondata anul trecut de catre Marian Orzu, Daniel Cautis si Laurentiu Badea ofera servicii de tranzactionare si consultanta…

- Pe 16 martie, Cinema City deschide in Iulius Mall prima sala 4DX din Cluj-Napoca (P) Clujenii vor putea urmari, in premiera internationala in 4DX, filmul „Tomb Raider. Inceputul". Biletele au fost puse deja in vanzare. Compania IULIUS și Cinema City, cel mai mare operator de cinematografe din…

- ♦ Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom. Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai…

- Ințelegerea și instalarea corespunzatoare a produselor este cea mai importanta parte a construirii unei soluții care sa raspunda nevoilor clientului. In acest context, ELKO Romania a organizat astazi, 8 martie 2018, seminarul dedicat prezentarii produselor 2N, desfașurat in propriul Demo & Training…

- Daca ai „rasfoit” de curand site-urile cu anunțuri imobiliare și ți se pare ca prețurile pentru chiriile din orașele din Romania sunt cam piperate, ne-am gandit sa facem un top al celor mai scumpe țari din Europa, ca sa iți faci o idee despre cat de mult platesc ceilalți cetațeni ai uniunii. Facand…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Situat pe Transfagarasan, pe cel mai pitoresc drum din Romania, Barajul Vidraru este al 5-lea ca marime din Europa care este construit sub forma unui arc de cerc. La momentul finalizarii construcþiei, in 1966, el se situa pe locul 9 in lume, dar in prezent se afla pe al 27-lea. De la darea in folosinþa…

- Piața Forex devine din ce în ce mai atractiva pentru traderii începatori dar și pentru cei care au experiența la bursa. Versatila și dinamica, tranzacțiile Forex reprezinta un început excelent și pentru cei care vor sa își sporeasca veniturile tranzacționând pe aceasta…

- Qualitance a intrat in topul „Financial Times” al companiilor cu cea mai rapida ascensiune si nu este singura performanta. Figureaza și in clasamentul Deloitte Fast 50, pentru una dintre cele mai rapide cresteri din Europa. Iar anul trecut a fost desemnata compania IT a anului de catre ANIS Romania.

- Terenurile cu gazon artificial sintetic au devenit tot mai populare la nivel global de-a lungul timpului. Acest lucru se intampla deoarece acestea ofera nenumarate avantaje, printre care durabilitate, calitate si minima intretinere. Pe langa aceste avantaje considerabile un teren cu gazon…

- Rafaela Nebreda: “Am sfatuit dezvoltatorii imobiliari sa se orienteze spre Cluj” Compania spaniola de consultanța și intermediere Imoteca și-a deschis un birou la Cluj și va direcționa dezvoltatorii din domeniul catre aceasta piața, considerata ca una cu mare potențial, a anunțat Rafaela Nebreda Vilallonga,…

- Uzina Ford de la Craiova a produs in 1 septembrie 2017 ultimul exemplar al monovolumului B-MAX, ca urmare a planurilor anuntate de companie, de inlocuire a sa cu SUV-ul EcoSport. Compania a anuntat ca va face investitii de circa 200 de milioane de euro, pentru ca liniile de productie sa fie transformate…

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pierdut circa 40% din valoarea actiunilor de la inceputul anului si pana acum, dupa ce un broker sud-african a acuzat unul dintre fondatorii firmei de tranzactii suspicioase.

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, l-a numit Radu Dumitru Stanescu in functia de director comercial. El are o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est,…

- Orange Group a decis sa realizeze o serie de trei noi teste in Europa, dintre care unul in Romania, pentru a pregati lansarea tehnologiei 5G, care va permite dezvoltarea unor noi modalitati de utilizare, potrivit comunicatului din partea companiei. Strategia 5G a Orange se bazeaza pe trei…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide, a facilitatat, in 2017, transferuri in valoare totala de peste 677 milioane de euro intre 46 de țari la nivel global. Romanii au trimis, prin intermediul companiei, peste 57 milioane de euro, o creștere cu peste 60 de procente fața de…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Compania britanica Vodafone confirma ca se afla in stadiul preliminar al discutiilor cu Liberty Global privind achizitionarea unor active din Europa continentala detinute de aceasta companie. Nu sunt negocieri privind o combinare a celor doua firme, a anuntat compania britanica, raspunzand…

- ArcelorMittal, cel mai mare producator de oteluri din lume, nu a platit dividende in ultimii ani din cauza unei combinatii toxice de datorii si unor pierderi masive. Miercuri, el a luat decizia de a restabili platile, relateaza Bloomberg Gadfly. Actionarii vor primi doar 0,10 dolari pe actiune…

- Conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro). Valoarea reprezinta 8% din totalul consemnat in regiunea…

- Inca un lanț de retail din Germania, cu prețuri mici, se pregatește sa intre pe piața din Romania. Retailerul german Kik Textilien, aflat printre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, va intra pe piața locală, după ce anul trecut și-a deschis…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES. Valoarea reprezinta…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…