- Intre 2008 si 2009, 35 de angajati ai France Telecom s-au sinucis, unii dintre ei evocand un "management al terorii" destinat sa ii faca sa paraseasca compania. La zece ani după valul de sinucideri de la France Télécom, care în 2013 şi-a schimbat numele în…

- Este de asteptat ca economia tarii va fi aproape stagnanta în acest an. Alegerea unei politici de stimulare ar putea avea efecte pozitive asupra partenerilor europeni ai Germaniei, care sufera din cauza "ortodoxiei" sale fiscale. Daca "imposibilul nu este francez", pâna…

- Un colectiv de 1.000 de directori tehnici naționali o acuza pe Roxana Maracineanu, ministrul Sportului din Franța de pe 4 septembrie, de distrugerea sportului francez, informeaza Le Monde. Ei protesteaza impotriva proiectului ministerului de a-i include pe directorii sportivi, antrenorii federali și…

- Damien, in varsta de 34 de ani, din Varenne-sur-Seine, Franța, a descoperit un șoarece mort in cutia de Coca-Cola, imediat dupa ce a terminat de baut. Francezul a denunțat cele intamplate, iar compania de bauturi carbogazoase i-a raspuns printr-o scrisoare. Barbatul a povestit ca a cumparat, pe 7 martie,…

- "Break, break, cer intoarcerea acasa", le-a spus comandantul controlorilor aerieni in timp ce incerca sa evite alte avioane care se apropiau de aeroport, potrivit unor declaratii facute publicatiei americane de o persoana avand acces la schimbul de mesaje dintre echipaj si controlori. Expresia…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

- Romania și Franța se infrunta in semifinalele Fed Cup. Caroline Garcia (19 WTA), principala jucatoare a franțuzoaicelor, nu e sigura daca va accepta invitația lui Julien Benneteau. Romania și Franța se infrunta in semifinalele Fed Cup, pe 20 și 21 aprilie; Duelul are loc in Franța. In ciuda calificarii…