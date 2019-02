Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii lanseaza un nou atac la adresa lui Klaus Iohannis. Motivul? Refuzul de a promulga butetul de stat. Dupa cum se stie, Iohannis a ales sa sesizeze Curtea Constitutionala, in privinta bugetului pe anul in curs. Iar reactia de miercuri a pesedistilor, exprimata, dupa cum au obisnuit, pe…

- Vești importante pentru toți romanii! Cand se vor mari, de fapt, alocațiile? Deși copiii ar fi trebuit sa primeasca alocații mai mari incepand cu 1 mrtie, lucrurile vor sta diferit, fiindca președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constituționala referitor la proiectul de buget pentru anul 2019.

- "Nu exista elemente de neconstitutionalitate pe buget, Curtea Constitutionala nu prea se poate pronunta pe aspecte care tin de buget. In conditiile in care Curtea Constitutionala va veni cu anumite lucruri care ar trebui corectate, bineinteles ca acest buget va relua pasii. Va reintra in comisii,…

- București, 21 februarie 2019 Domnului Nicolae-Liviu Dragnea Președintele Camerei Deputaților In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata, formulez urmatoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii privind aprobarea Ordonanței…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Parlament, ca alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate incepand cu 1 martie si ca nu a fost luata in calcul, de catre Executiv, posibilitatea unei prorogari. Ea a spus ca va fi adoptata o Ordonanta de urgenta pentru a reglementa calculul alocatiilor.…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor da votul final, astazi, pe legea bugetului de stat. In Parlament a ajuns si premierul Viorica Dancila, care a mers mai intai in biroul lui Liviu Dragnea. PNL si PSD isi disputa dublarea alocatiilor pentru copii.

- Majorarea alocațiilor a fost votata in Parlament. Amendamentul a fost depus de PNL și votat și de patru politicieni din randul puterii, deși majoritatea parlamentarilor din coaliție au votat impotriva. Dupa ce s-a votat creșterea alocațiilor pana la 300 de lei in cazul copiiilor cu varste…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) face public faptul ca legea atacata la Curtea Constituționala de președintele Klaus Iohannis nu conține buna parte din modificarile propuse de ei, modificari care le-ar fi consolidat statutul și le-ar fi crescut ...