Scandal BNR - Guvern. Lucian Isar: Atunci a început ROBOR să crească! Isar spune ca BNR stabilește nivelul ROBOR și in perspectiva urmatoarelor alegeri pentru consiliul de administrație din 2019. "ROBOR-ul in Romania este un indice manipulat, administrat de catre Banca Naționala in sensul in care dimensiunea de jucator a BNR, comparativ cu celelalte banci care contribuie la acest indice, este foarte mare. Prin urmare, Banca Naționala poate modifica maine ROBORUL la 2 sau la 4 fara prea multe explicații. Așadar, ROBOR-ul a fost folosit mai mult ca o forma de negociere politica in perioada premergatoare alegerilor pentru consiliul de administrație al BNR. S-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

